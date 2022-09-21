«Боимся, что дальше мишенью станут люди»: в Самаре неизвестный расстрелял бродячих собак, которых любили местные жители

В Самаре неизвестный открыл охоту на бродячих собак Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре неизвестный зверски расстрелял трех бездомных собак на улице Партизанской. Об этом журналисту "КП-Самара" сообщили местные зоозащитники, которые обнаружили тела несчастных животных. Зооволонтеры опасаются возвращения догхантеров - противников бродячих собак, которые занимались их отловом и уничтожением, считая, что те представляют опасность для людей.

Догхантеры вернулись?

19 сентября 2022 года, рано утром в районе улицы Партизанской местные жители услышали выстрелы, но сначала не придали этому особого значения. Позже, когда одна из активисток, которая подкармливает местных собак, вышла проверить своих четвероногих подопечных, она наткнулась на страшную картину – три собаки были расстреляны, а позже стало известно о четвертой жертве.

- Я слежу за этими собаками уже много лет, и они никому никогда не причиняли зла. Мне позвонила знакомая и рассказала о выстрелах, я решила проверить собак, потому что почувствовала что-то неладное. Когда я пришла на место, где обычно их прикармливали местные жители, то не нашла собак. Даже мамочка, которая на днях ощенилась, увела своих малышей подальше. Собак кто-то сильно напугал, это было сразу понятно, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Екатерина (имя изменено – прим. ред.)

Самарчанка решила пройти по району, чтобы найти местных собак и убедиться, что с ними все в порядке. На перекрестке Партизанской и Тухачевского она нашла первую жертву неизвестного стрелка, а возле кладбища еще два трупа.

- Черныш был одним из моих любимчиков, очень добрый и верный пес. Совсем скоро его нужно было везти на стерилизацию, в ветеринарной клинике нас уже ждали. Сначала я подумала, что Черныша сбила машина, но когда решила перевернуть труп, то увидела отверстия от пуль, - сдерживая слезы, рассказывает самарская зоозащитница.

У двух других собак также были пулевые ранения в живот и лапы. Екатерина предположила, что убийца преследовал собак, когда те пытались убежать. Кроме того, тело Черныша было уже жестким и холодным, когда его нашла самарчанка. Предположительно, его убили утром, когда были слышны первые выстрелы. Чуть позже стало известно о четвертой собаке, которую застрелили на территории частного сектора.

Жертвами живодера стали три собаки Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Когда я шла искать собак, мне показалось, что были еще три выстрела. Я не придала этому значения, но два других пса были еще теплыми, когда я их нашла. Вероятно, их убили буквально за несколько минут до того, как я пришла к кладбищу. А если бы подстрелили меня? А если следующей мишенью станут люди? Страшно жить в городе, где живодеры могут безнаказанно ходить с оружием по людным улицам средь бела дня, - возмущается Екатерина.

Как рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в настоящее время по факту обращения местной жительницы проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов забрали трупы застреленных собак на экспертизу. Зоозащитники надеются, что жестокого убийцу безобидных псов в скором времени поймают и накажут по всей строгости закона.

«Проявляли агрессию к собакам и активистам»

Жильцы многоквартирного дома на улице Партизанской предполагают, что к новым убийствам бродячих псов могут быть причастны несколько мужчин, которые ранее проявляли агрессию по отношению к собакам и активистам. Так, на протяжении года эти люди угрожали убить всех безнадзорных животных в своем дворе, ругались с женщинами, которые подкармливают и ухаживают за собаками, а после перешли от слов к действиям и раскидали по улице отраву. Об этом «Комсомолке» рассказала другая зоозащитница, которая курирует квадрат в районе дома №62 по улице Партизанской.

- Мы точно знаем, что наших собак отравили именно они. Много раз они грозились это сделать, а когда одна из собак окутилась, решили начать действовать. Эти изверги не просто отравили моих собак, за которыми я следила, но и издевались, выкладывая погибших щенков в один ряд на самом видном месте, - рассказывает страшные подробности жительница Самары Анастасия (имя изменено – прим. ред.)

Об этой ситуации узнали общественники «Зооинститута», они взяли на контроль данную ситуацию на Партизанской. На данный момент собак в том районе нет, вероятно, они от испуга покинули привычное место обитание и начали искать другое пристанище. Однако есть пугающие подозрения, что жертв неизвестного стрелка по собакам может быть намного больше, чем четыре. Зоозащитники очень надеются, что полицейские смогут найти преступника, который безжалостно убивает беззащитных животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Расчленил собаку и пожарил во дворе: жители Самары ополчились на соседа-живодера

Жители Южного города в Самаре пожаловались на соседа-живодера в сентябре 2022 (подробности)