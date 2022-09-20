Расчленил собаку и пожарил во дворе: жители Самары ополчились на соседа-живодера

Предполагаемого живодера задержала полиция. Фото: скрин видео

Жители Южного города в Самаре пожаловались на соседа-живодера. В социальных сетях неравнодушные горожане рассказали, что стали свидетелями бесчеловечного и жестокого обращения с животным, жертвами которого стали как минимум две местные собаки. Ужаснувшись, люди вызвали полицию и принялись писать массовые заявления участковому. Сейчас с делом разбираются правоохранители. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности чудовищной истории.

«Тащил упиравшуюся собаку в подъезд»

Все случилось в минувшие выходные в районе Николаевского проспекта. Соседи местного алкоголика Коли заметили неладное, а потом и вовсе забили тревогу.

- В субботу около пяти-шести утра соседи видели, как Коля тащит к дому собаку, которая упиралась и не хотела идти, - рассказывают очевидцы. – Тогда люди не разрешили ему завести пса в подъезд. Однако он повторил свою попытку, и около 11 утра все-таки затащил в подъезд собаку, которая сильно сопротивлялась. Ему сделал замечание, но он ответил, что это его собака и, мол, все хорошо. Через несколько часов Колю встретили другие соседи, его одежда была вся в крови. Он сказал, что был на скотобойне и спросил, не нужно ли кому мясо.

Жарил шашлык и предлагал соседям купить мясо

После этого соседи видели, как Коля вместе с приятелем жарили за домом шашлык, а позже на этом месте местные жители обнаружили обугленные кости, в которых заподозрили останки собаки.

Предполагаемая жертва живодера. Фото: соцсети

- Вечером в субботу соседи вызвали полицию, - рассказывают зооволонтеры. – Понятые потом рассказали, что вся квартира была в крови, а на полу лежали останки собаки. Тогда полиция не стала забирать Колю. На следующий день он снова ходил и предлагал мясо в соседнем пивном магазине всего по 200 рублей за килограмм. И видимо нашел покупателей, потому что через час лежал пьяным. В это время соседи обнаружили на площадке за домом место, где жарили шашлык и обугленные останки животного, на дереве висели внутренности животного и на шампур одетые части почек собаки. Такие же были обнаружены и в квартире.

Квартир оказалась залита кровью. Фото: скрин видео

«Квартира залита кровью»

Зооволонтеры повторно вызвали полицию и зашли в квартиру вместе с нарядом ППС. Правоохранители обнаружили залитую кровью квартиру, все сфотографировали и приняли заявление.

- В квартире был настоящий кошмар! – рассказывают зооволонтеры. – Кровавое месиво на полу, части тела собаки, в том числе язык, и двое пьяных, один из которых был в бессознательном состоянии. Полиция при понятых составила акт осмотра места преступления и забрала на экспертизу части тела животного из квартиры и с места, где жарили шашлык. А утром в понедельник дворник нашел в мусорном баке голову собаки. Вечером работников ЖКХ ждала еще одна страшная находка – туловище собаки в соседнем контейнере. Жители предположили, что это уже вторая жертва живодеров.

- Коля не стал отпираться и уже признался, что убил собаку, - рассказывают зооволонтеры. – Теперь остается выяснить, сколько несчастных животных стало его жертвами, и какое наказание понесет живодер.

Соседи предполагают, что обугленные останки принадлежат собаке. Фото: соцсети

«Он и людей разделать может»

В комментариях в соцсетях многие жители Южного города узнали мужчину. По одной из версий, он был в Чечне, а потом спился. По словам соседей, он почти всегда нетрезв, нередко ведет себя агрессивно и частенько попадает в «обезьянник».

Сейчас в деле с убийством собак разбирается полиция, а соседи массово пишут участковому заявления с показаниями.

Напомним, это уже не первая резонансная история жестокого обращения с животными в Самаре. Не так давно местные жители обнаружили голову собаки на дереве в Волгаре. А весной жители 14-го микрорайона спасали от живодера два десятка кошек – молодой человек потрошил животных и развешивал их на столбах около школы.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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