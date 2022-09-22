Как помочь своей спине, не прибегая к помощи специалистов

Согласно научным исследованиям [Yap EC. , 2007; Morales-Conde S, , 2010; Koryukalov Yu. 2017], регулярное расслабление спазмированных околопозвоночных мышц позвоночника не только избавляет от боли в спине, но и способствует омоложению костного мозга [Trudel, 2021] и всего организма на 6-10 лет. Что для этого нужно делать, рассказывает Юрий Корюкалов – основатель компании «Нейротехнолоджи», челябинский реабилитолог, нейрофизиолог, разработчик современной эффективной методики лечения в домашних условиях болей в спине, болезней и травм позвоночника Cordus&Sacrus.

Может ли болеть спина от нервов?

От периодических болей в спине страдает более 80% взрослого населения планеты, свидетельствуют данные ВОЗ. Основная причина болевых ощущений - гипертонус и спазмы околопозвоночных мышц, которые возникают из-за низкой физической активности вследствие малоподвижного образа жизни, а также на фоне старых травм, тренировок без последующей релаксации мышц, многочасовых ежедневных поездок на автомобиле и др. Также болеть спина может и из-за нервного напряжения и постоянных стрессов.

На фоне проблем с позвоночником боль может ощущаться не только в спине, но и в конечностях, что сильно портит качество жизни. Например, ущемление седалищного нерва может сопровождаться болью в пояснице, ягодицах и ногах. При защемлении нерва в пояснице боль иногда путают с проблемами почек.

Перенапряжение околопозвоночных мышц и связок приводит к дегенеративным изменениям в позвоночнике. С 25 до 30 лет у большинства людей развиваются гипертонус мышц и первые протрузии. А если позвоночником не заниматься (гимнастика и проработка его глубоких мышц), то к 40 годам появляются грыжи, а к 45 годам из-за избыточной нагрузки и нарушения кровотока позвоночника — артриты. Боли в пояснице часто свидетельствуют о защемлении нерва в позвоночнике на фоне гипертонуса мышц. Если игнорировать эти сигналы организма и не заниматься первопричиной — спазмированными околопозвоночными мышцами - то ситуация усугубляется. После 45 лет начинает сильнее разрушаться хрящевая и костная ткани, что приводит к артрозу, хроническим болям в спине, остеопорозу со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями, вплоть до операций у 18-24% .

Полностью остановить процесс дегенеративных изменений в позвоночнике невозможно, однако его можно существенно замедлить и обеспечить комфортную жизнь и легкость в спине. И для этого не обязательно посещать мануального терапевта или массажиста. Избавиться от регулярных болей в спине, пояснице и конечностях можно в домашних условиях.

Как помочь своей спине дома, не прибегая к помощи специалистов

Практически в 90% случаев проблемы со спиной, в том числе боли в пояснице из-за защемления нерва, можно решить, сняв спазм глубоких околопозвоночных мышц. Сделать это можно без помощи специалистов, в домашних условиях, используя методику Cordus&Sacrus, которая включает в себя занятия с медицинскими тренажерами, а также упражнения для укрепления поясницы и всей спины в целом. Методика уже 10 лет активно используется в 48 странах, в том числе в странах Европы, в США и Канаде. За период с 2012 г. по 2022 г. в мире продано почти 200 тыс. аппаратов. Правда, в России эта методика пока не столь широко распространена как за рубежом и применяется, чаще специалистами – ортопедами, мануальщиками, йогатерапевтами в групповых занятиях.

Прямых аналогов Cordus&Sacrus в мире нет — ни одно массажное кресло, тренажеры и даже лучшие специалисты (мануальщики, массажисты) не могут воздействовать на глубокие околопозвоночные мышцы, (расположенные на глубине 24-28 мм). В основе методики Cordus&Sacrus – гравитационная терапия и нейромышечная стимуляция, то есть сила воздействия на мышцы определяется весом самого человека, что максимально безопасно. Cordus представляет собой небольших размеров аппарат, который имеет три грани с выемками под разные отделы позвоночника, а также анатомические вершины. В процессе упражнений анатомические вершины с эффектом памяти погружаются в околопозвоночные мышцы, и стимулируют мышечные рецепторы. Дело в том, что информация о напряжении мышцы направляется по рецепторам в нервный центр, который отвечает за мышечный тонус. Если в течение 3-4 минут воздействовать на спазмированную мышцу, нервный центр утомится и расслабит ее. Мышца растянется всего на 1 мм, но этого достаточно, чтобы устранить сдавление диска и нерва. Таким образом, возможно снять не только болевой синдром, но и ущемление нерва в пояснице и других отделах позвоночника.

Принцип действия аппарат Sacrus аналогичный. Единственное, он воздействует на мышцы шеи, крестца и поясницы, расслабляет грушевидную мышцу и снимает ущемление седалищного нерва. При регулярных занятиях тренажер также помогает снять боли в пояснице из-за защемления нерва.

Для занятий можно выбрать один из аппаратов – Cordus или Sacrus – в зависимости от проблемы со спиной, которую необходимо решить. Однако как показала практика применение двух медицинских тренажеров одновременно повышает эффективность лечения приблизительно на 40%, так как прорабатываются сразу две проблемные зоны – поясницы и крестца.

Важно, что воздействовать на околопозвоночные мышцы нужно не более 5 минут, так как нервный центр периодически перезагружается и может возникнуть обратный эффект – снова сформируется тонус. Поэтому засыпать на аппарате нельзя. Безусловно, в этом случае ничего страшного не произойдет, однако возникнет «туннельный синдром»— ноги или руки станут ватными. Эти неприятные ощущения проходят сами, в течение нескольких минут.

Эффективность методики доказана

Компания «Нейротехнолоджи», разработчик Cordus и Sacrus, постоянно собирает обратную связь от своих пациентов с целью усовершенствования методики. Так в начале 2022 года появились физиотерапевтические тренажеры Cordus Vibro и Sacrus Physio. Первый аппарат — Cordus Vibro — с режимами вибротерапии ускоряет лечение болей в спине, снимает стресс, улучшает сон и помогает даже в запущенных случаях. Sacrus Physio с вибрацией и микротоковой стимуляцией эффективно лечит ущемление седалищного нерва, устраняет боль в области крестца и таза, улучшает проводимость по нерву после декомпрессии. Лучший способ лечения и профилактики заболеваний позвоночника для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни: офисных работников, водителей, «удаленщиков» и остальных. Безопасность Cordus&Sacrus подтверждена клиническими испытаниями и практикой терапии в 48 странах.

Как показывают отзывы клиентов, методика Cordus&Sacrus действительно избавляет от боли в спине и пояснице, обусловленные в том числе защемлением нерва. Аппараты можно без вопросов вернуть, если пациент в течение 30 дней не почувствовал никаких изменений. Однако в реальности по всему миру таких возвратов всего около 2%. Таким образом, исходя из данных реального использования методики во всем мире, эффективность Cordus&Sacrus составляет около 98%, хоть и после 60 лет она немного снижается до 86%.

Сколько нужно заниматься?

Количество занятий с аппаратами зависит от проблемы позвоночника, которую необходимо решить. Для расслабления околопозвоночных мышц и устранения компрессии позвонков необходимо 1-2 недели, а для устранения компрессии диска, уменьшения протрузии и грыжи — 1-3 месяца.

При регулярных занятиях улучшается кровообращение, что благотворно влияет на состояние позвонков и дисков. Исчезает боль в пояснице, обусловленная защемлением нерва. Также аппарат помогает уменьшить искривление позвоночника (сколиоз) за счет сокращения асимметрии тонуса мышц. Еще одним бонусом от использования Sacrus, согласно отзывам некоторых пациентов, является положительное влияние на мужское и женское здоровье (улучшение потенции и повышение либидо) за счет существенного улучшения иннервации, нормализации кровообращения в малом тазу.

Эффект от Cordus&Sacrus накопительный и при хронических и запущенных заболеваниях позвоночника проявляется в полной мере только через 6-8 занятий. Важно не бросать лечение и продолжать занятия по методике. Также важно учитывать, что первые пять занятий с аппаратом могут быть в наиболее проблемных местах болезненными. Это совершенно нормально.

Закрепить эффект помогут специальные упражнения при болях в спине и пояснице

В процессе лечения спины снятие гипертонуса мышц — не единственная задача, необходимо еще укрепить мышечный корсет. Для этого нужно выполнять специальные упражнения после работы с аппаратом, а также ежедневно делать несложную зарядку (описание упражнений есть в инструкции, которая прилагается к аппаратам Cordus&Sacrus). Помимо этого, крайне важно повысить уровень физической активности – включить в свое ежедневное расписание прогулки на свежем воздухе, катание на велосипеде, посещение бассейна и т. п. Необходимо ежедневно выполнять проработанные в методике Cordus упражнения для укрепления поясницы и спины.

Чтобы избавиться от боли в пояснице, возникшей на фоне защемления нерва, нужно больше внимания уделять мышцам бедра. Позвоночно-поясничная мышца идет от поясничных позвонков до тазобедренного сустава и принимает активное участие в образовании грыжи в нижнем отделе позвоночника. Она, как пружина, тянет на себя поясницу.

Для того, чтобы получить индивидуальный список упражнений при болях в спине и пояснице, а также упражнения для укрепления поясницы можно оставить заявку на консультацию на сайте Cordus&Sacrus.

Стоят аппараты Cordus&Sacrus от 3 900 руб., что в3-4 раза дешевле курса массажа. К тому же заплатить за аппарат нужно один раз, а пользоваться им можно всей семьей на протяжении многих лет.

Есть противопоказания

Если боли в спине носят не эпизодический, а постоянный характер, то всё же сначала лучше обратиться к неврологу, чтобы исключить такие серьезные проблемы, как инфекционные процессы в позвоночнике и суставах, остеопороз, опухоли позвоночника и др. Эти диагнозы редки, но являются противопоказаниями к использованию аппаратов Cordus&Sacrus.

Также наши тренажеры нельзя использовать при наличии тяжелых заболеваний внутренних органов, при артериальной гипертонии (можно на зону поясницы и крестца при АД ниже 130/90) и при беременности (при воздействии на участки спины ниже лопаток). О полном списке противопоказаний можно ознакомиться на сайте Cordus&Sacrus.

Запомните, здоровье спины – это здоровье нервной системы и всего организма. Поэтому заниматься своим позвоночником нужно регулярно, а не только когда уже невозможно разогнуться из-за боли.