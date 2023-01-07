«Нам всем есть, о чем попросить Господа»: самарцы рассказали, зачем пришли ночью на рождественские богослужения в городских храмах

В Самаре прошли рождественские богослужения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тысячи жителей Самары в канун Рождества собрались в храмах города на рождественские богослужения.

Прихожане заполнили храмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году обошлось без коронавирусных ограничений и прихожане с готовностью несмотря на крепчающие рождественские морозы покинули свои теплые дома и квартиры, чтобы встретить светлый праздник в храме Господа.

В храмах было немало человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сегодня нам всем найдется, о чем попросить Бога. О чем и о ком помолиться! Мы с семьей всегда стараемся посетить богослужения в храме, потому что здесь такое благостное настроение, есть возможность собраться с мыслями и найти в душе что-то светлое, - поделилась эмоциями самарчанка Наталья, которая пришла на службу в храм на Барбошиной поляне с мужем и двумя детьми.

В храмах царила особая атмосфера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В храмах было очень много людей, были и прихожане в форме. Помолиться пришли и родственники героев, которые прямо сейчас защищают границы нашей Родины.

Каждому нашлось, о чем попросить Господа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Софийском соборе службу провел митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Владыка поздравил молящихся с праздником Рождества Христова, причастников с принятием Святых Христовых Таин.

Рождественские Богослужения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С Рождеством самарцев поздравил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил роль Самарской епархии в сохранении исторической памяти и воспитании подрастающего поколения. И отметил, что РПЦ сегодня является мощным объединяющим началом для всех россиян.

Рождество в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы молимся за павших героев, за тех, кто с оружием в руках защищает нашу Родину – великую Россию, тех, кто, выполняя свой гражданский и патриотический долг, помогает нашим Вооруженным силам и мирным жителям Донбасса. Убежден, только так — объединившись, помогая друг другу, мы преодолеем все трудности, - отметил он. И пожелал землякам здоровья и благоденствия.

Рождество в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рождественские богослужения продолжатся весь день 7 января. Несмотря на крепчающие зимние морозы многие жители города решили выбраться всей семьей на прогулку в парк или на площади.

Рождество в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Редакция "КП-Самара" присоединяется к поздравлениям своим читателям. Пусть в этот светлый праздник исполняются желания. Проведите время с семьей и скажите близким о том, как они вам дороги. Желаем вам здоровья, процветания и семейного счастья.

На службу собралось немало верующих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА