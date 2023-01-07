Поила младенца энергетиком: в Самаре спасли нерадивую мамашу, которая приехала автостопом из Новосибирска

Женщина с коляской вызвала жалость у окружающих Фото: Евгения ГУСЕВА

В Самарской области уполномоченным по правам ребенка сразу двух регионов пришлось спасать женщину, которую заметили на заправке самарчане. Оказалось, что дама с коляской уже несколько дней ходила по заправкам. Она не скрывала, что приехала из Новосибирска и собирается двигаться и дальше. Как ее сажали в машину с коляской - непонятно, но, по-видимому, добрые люди нашлись. Впрочем, причинили они, скорее всего, неприятности.

- Она очень странная. Купила на АЗС энергетик и газировку и поила этим ребенка. А ему даже года нет. Немытый, голодный ребенок, сама мамаша неадекватная. Все за них очень волнуются, - рассказала очевидица.

Жители региона сообщили о странной женщине в полицию, у нее проверили документы, которые оказались в порядке. Но в покое ее не оставили, проверки продолжились, к делу подключились активисты ЛизаАлерт, а также уполномоченный по правам ребенка Марина Тарасова. Всех волновало будущее мамы с ребенком, ведь синоптики к тому же обещали сильные морозы. Неравнодушные люди объявили массовый поиск и узнали информацию о женщине. К делу подключилась и уполномоченный по правам детей из Новосибирской области Надежда Болтенко. Она и сообщила об успехе.

- Как оказалось, это была жительница нашей области, с которой мы еще осенью работали и обращались в областную прокуратуру с запросом о проведении проверки по качеству проводимой профилактической работы с семьей, - сообщила детский омбудсмен.

Оказалось, что женщина в новогодние праздники решила начать путешествие по стране автостопом. Ребенок не показался ей обузой - она подхватила младенца и отправилась в путь. Конечно, все это сильно угрожало здоровью ребенка.

В итоге мать и малыша поместили в реабилитационное учреждением для семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Надежда Болтенко поблагодарила жителей за неравнодушие, а коллег из Самарской области за оперативность.

- Сообща мы предотвратили беду, сейчас малыш в безопасности, - отметила она.