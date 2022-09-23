«Обязан был явиться - и пришел»: как проходит второй день частичной мобилизации в военкоматах Самары

В Самаре продолжаются военные сборы в рамках частичной мобилизации Фото: Наталья АРТЯКОВА

21 сентября 2022 года в России президентом Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация. В военные комиссариаты по всей стране начали стекаться мужчины, которые готовы встать на защиту своей страны. Журналист «КП-Самара» побывал в местных военкоматах и узнал, как проходят военные сборы в Самарской области.

Сначала - в Рощинский

В пятницу днем возле военного комиссариата Кировского и Красноглинского района достаточно многолюдно, обстановка спокойная и деловитая. Мужчины без спешки, но и без промедления заходят в здание, а чуть позже выходят оттуда уже с повестками о сборах в военной части в поселке Рощинский. Как рассказал журналисту «КП-Самара» представитель районной администрации, сам ветеран боевых действий в Чечне, сначала призывников на некоторое время соберут там для прохождения медицинских обследований, учебных занятий и знакомства друг с другом, а после уже бойцы будут расформированы по конкретным подразделениям и направятся к определенному для них месту несения службы.

- Сейчас рассылаются повестки, комиссариаты работают в полную силу ежедневно, практически до ночи,- отметил представитель администрации. - Те ребята, которые попадают под критерии первой категории частичной мобилизации, будут направлены в Рощинский. Там они познакомятся друг с другом, ведь нужно знать, с кем ты будешь служить плечом к плечу.

Все данные проверяют

Представитель районной администрации пояснил, что все данные самарцев, которые пришли в военкомат по повестке, тщательно проверяются.

- С того момента, как мужчина был в военном комиссариате в последний раз, могло произойти что угодно, - отметил он. - Возможно, тот, кто по документам относится к первой категории, за это время получил травму и стал инвалидом, либо семейное положение уже не позволяет оставлять семью и ехать на сборы. Также не стоит забывать о месте работы на стратегически важных объектах.

23 сентября в военкоматы Самары пришли не только те, кто получил повестку или решил стать добровольцем прямо сейчас, но и те, кто ранее уже участвовал в военных сборах после службы в рядах российской армии и имеет специальный мобилизационный лист, по которому должен явиться на сборы в назначенное время.

- Мне повестка не приходила, но я должен был приехать в военкомат по мобилизационному листу, - рассказал журналисту "КП-Самара" связист, младший сержант в запасе из Самары. - Отпросился с работы, приехал сюда, выяснил, что завтра уже нужно ехать в Рощинский. Супруга и двое моих детей об этом пока не знают. Но надо, так надо, я готов к любому повороту событий.

Но выяснилось, что призывают не всех обладателей мобилизационного листа.

- Я пришел сам, но меня пока не взяли, - рассказывает журналисту "КП-Самара" молодой самарец Иван (имя изменено - прим.ред). - Я не служил, просто оканчивал военную кафедру в вузе. Но у меня есть мобилизационный лист в военном билете, поэтому я обязан был явиться - и пришел. Однако мне сказали, что я попадаю только во вторую категорию призыва по частичной мобилизации и отправили обратно.

Напомним, в первую очередь во время частичной мобилизации призваны будут резервисты - отслужившие в армии люди, заключившие контракт с Минобороны на пребывание в мобилизационном резерве. Они раз в год проходят сборы, участвуют в военных занятиях и получают за это выплаты. Как объяснили в минобороны, есть и предпочтения к первоочередным участникам частичной мобилизации в Самарской области 2022 - наличие боевого опыта, а также наличие необходимой военно-учетной специальности.

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