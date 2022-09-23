«Вспарывают брюшко шилом»: в одном из районов Самары неизвестный зверски убивает котят

В одном из двором в Самаре уже несколько лет живут кошки, но не недавно они начали загадочно умирать
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
В Самаре жители одного из районов находят во дворе зверски убитых котят. Об этом неравнодушные горожане рассказали журналисту "КП-Самара". После публикации о резонансном случае на улице Партизанской, где неизвестный расстрелял четырех собак, в редакцию обратилась самарчанка, которая поделилась еще одной страшной историей, которая происходит в том же районе. Правда, жертвами живодеров становятся уже не собаки, а уличные коты.
В одном из дворов многоквартирного дома на пересечении улиц Киевской и Тухачевского уже несколько лет живут бездомные кошки. Когда начали появляться котята, ситуация стала выходить из-под контроля. Жители дома разделились на два фронта – тех, кому жалко кошек и тех, кому большое количество живности во дворе доставляет неудобства. На помощь в разрешении конфликтной ситуации пришла зооволонтер из соседнего двора. Девушка взяла бездомных животных под свой надзор и решила заняться их стерилизацией, пристроем и уборкой территории, где обитают кошки.
Со временем численность кошек значительно увеличилась
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
В результате основная нагрузка легла на плечи Марии (имя изменено – прим. ред.). Некоторое время ей удавалось справляться с большим количеством животных, но потом в жизни волонтера появились личные проблемы, а ситуация с количеством кошек начала стремительно развиваться.
Жильцы многоквартирного дома пришли в ярость, и даже начали угрожать Марии, что скинут на нее бутылки с водой, а кошек поубивают. Жильцы самостоятельно забили досками окна в подвалах, чтобы кошки не могли греться там зимой, а после этого Мария начала находить по округе мертвых котят со вспоротыми животиками.
По двору начали натыкаться на страшные находки
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
- Я не могу никого обвинять, но мне кажется, что это дело рук человека. Конечно, сами жильцы уверены, что котов терзают бродячие собаки. Я и сама сначала в это верила, ведь подвалы закрыты и им просто негде больше прятаться от псов, но однажды прохожий обратил внимание, что у котенка живот вспорот аккуратно, будто шилом и кишки вытянуты наружу. Причем крови под котенком не было. Если бы собаки его растерзали, то уж точно бы не могли сделать это так аккуратно и положить мертвое животное прямо на самом видном месте, где ходит много людей, - рассуждает Мария.
Жильцы заколотили подвалы и котятам негде прятаться от собак
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Также растерзанных котят начали находить и в подвале, который уже давно был заколочен. Как животное туда пробралось, и что с ним произошло, до сих пор для Марии остается загадкой. Однако девушка не исключает, что малыш случайно зашел в подвал с кем-то из жильцов, не смог выйти наружу и подвергся нападению крысы, либо умер естественной смертью.
Трупики котят начали находить с апреля, а за лето, по подсчетам Марии, при странных обстоятельствах погибли около 15 котят, большинство из которых находили растерзанными на самых видных местах.
Самарчанка до сих пор продолжает ходить в соседний двор и следить за животными, убираться в местах, где ни едят, чтобы жильцы не жаловались на запах. Также она обрабатывает котов от паразитов, просит других волонтеров и неравнодушных жильцов помочь со стерилизацией и пишет посты в социальных сетях, чтобы найти бездомным малышам новый дом.
- Одного котика мне удалось пристроить в семью, сейчас проходит знакомство еще одной семьи с котенком с того двора. Я помогаю по мере своих возможностей, но если бы сами жильцы дома мне помогли, было бы проще, - говорит активистка.
Кого-то из котов получается пристроить в добрые руки
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Мария написала заявление в полицию по поводу убитых котят, она уверена, что это сделал человек. Журналист «КП-Самара» обратился за комментарием в ГУ МВД по Самарской области, но на момент публикации ответа от полицейских по данной ситуации получить не удалось.
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