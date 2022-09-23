«Вспарывают брюшко шилом»: в одном из районов Самары неизвестный зверски убивает котят

В одном из двором в Самаре уже несколько лет живут кошки, но не недавно они начали загадочно умирать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре жители одного из районов находят во дворе зверски убитых котят. Об этом неравнодушные горожане рассказали журналисту "КП-Самара". После публикации о резонансном случае на улице Партизанской, где неизвестный расстрелял четырех собак, в редакцию обратилась самарчанка, которая поделилась еще одной страшной историей, которая происходит в том же районе. Правда, жертвами живодеров становятся уже не собаки, а уличные коты.

Решила помочь соседям

В одном из дворов многоквартирного дома на пересечении улиц Киевской и Тухачевского уже несколько лет живут бездомные кошки. Когда начали появляться котята, ситуация стала выходить из-под контроля. Жители дома разделились на два фронта – тех, кому жалко кошек и тех, кому большое количество живности во дворе доставляет неудобства. На помощь в разрешении конфликтной ситуации пришла зооволонтер из соседнего двора. Девушка взяла бездомных животных под свой надзор и решила заняться их стерилизацией, пристроем и уборкой территории, где обитают кошки.

Со временем численность кошек значительно увеличилась Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В результате основная нагрузка легла на плечи Марии (имя изменено – прим. ред.). Некоторое время ей удавалось справляться с большим количеством животных, но потом в жизни волонтера появились личные проблемы, а ситуация с количеством кошек начала стремительно развиваться.

Мертвых котят находят по всему двору

Жильцы многоквартирного дома пришли в ярость, и даже начали угрожать Марии, что скинут на нее бутылки с водой, а кошек поубивают. Жильцы самостоятельно забили досками окна в подвалах, чтобы кошки не могли греться там зимой, а после этого Мария начала находить по округе мертвых котят со вспоротыми животиками.

По двору начали натыкаться на страшные находки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Я не могу никого обвинять, но мне кажется, что это дело рук человека. Конечно, сами жильцы уверены, что котов терзают бродячие собаки. Я и сама сначала в это верила, ведь подвалы закрыты и им просто негде больше прятаться от псов, но однажды прохожий обратил внимание, что у котенка живот вспорот аккуратно, будто шилом и кишки вытянуты наружу. Причем крови под котенком не было. Если бы собаки его растерзали, то уж точно бы не могли сделать это так аккуратно и положить мертвое животное прямо на самом видном месте, где ходит много людей, - рассуждает Мария.

Жильцы заколотили подвалы и котятам негде прятаться от собак Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Также растерзанных котят начали находить и в подвале, который уже давно был заколочен. Как животное туда пробралось, и что с ним произошло, до сих пор для Марии остается загадкой. Однако девушка не исключает, что малыш случайно зашел в подвал с кем-то из жильцов, не смог выйти наружу и подвергся нападению крысы, либо умер естественной смертью.

Трупики котят начали находить с апреля, а за лето, по подсчетам Марии, при странных обстоятельствах погибли около 15 котят, большинство из которых находили растерзанными на самых видных местах.

Люди не понимают, что волонтеры хотят помочь

Самарчанка до сих пор продолжает ходить в соседний двор и следить за животными, убираться в местах, где ни едят, чтобы жильцы не жаловались на запах. Также она обрабатывает котов от паразитов, просит других волонтеров и неравнодушных жильцов помочь со стерилизацией и пишет посты в социальных сетях, чтобы найти бездомным малышам новый дом.

- Одного котика мне удалось пристроить в семью, сейчас проходит знакомство еще одной семьи с котенком с того двора. Я помогаю по мере своих возможностей, но если бы сами жильцы дома мне помогли, было бы проще, - говорит активистка.

Кого-то из котов получается пристроить в добрые руки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мария написала заявление в полицию по поводу убитых котят, она уверена, что это сделал человек. Журналист «КП-Самара» обратился за комментарием в ГУ МВД по Самарской области, но на момент публикации ответа от полицейских по данной ситуации получить не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Боимся, что дальше мишенью станут люди»: в Самаре неизвестный расстрелял бродячих собак, которых любили местные жители

В Самаре неизвестный мужчина зверски убивает бродячих собак на улице Партизанской (подробности)