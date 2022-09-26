«Все дадут, не тащите на себе баулы»: контрактник из Самары рассказал, что в первую очередь пригодится мужчинам на частичной мобилизации

Опытный военный рассказал, что пригодится в первые дни частичной мобилизации Фото: Виталий ТИМКИВ

21 сентября 2022 года в России президентом Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация. Уже на следующий день к военкоматам начали приходить мужчины, которых призвали на военные сборы. В военкоматах мужчинам выдали повестки, где было указано место и время сбора, откуда их направят сначала в региональные военные части, а после уже расформируют по подразделениям для переправы на Донбасс. Жены и матери были потрясены, что их мужчин так быстро и неожиданно отнимают от семьи, но все понимают, что это необходимо для всех мирных граждан. Некоторым на сборы в военную часть дали всего сутки, кто-то поедет туда только через неделю. Россияне мониторят социальные сети и Интернет, чтобы найти список самых необходимых вещей. Журналист «КП-Самара» нашел такой список и решил узнать у осведомленных людей, все ли нужно с собой брать во время частичной мобилизации.

Военный контрактной службы из Самары Сергей С. (имя изменено – прим. ред.) уже не первый год служит в рядах российской армии. Сразу после срочной службы он подписал контракт и был направлен в ЛНР. Сергей как никто другой знает, что точно пригодится военнослужащему на специальной операции. Сейчас самарец находится в отпуске в родном городе, журналист «КП-Самара» узнал у него обстановку на рубеже и вместе с военным просмотрел списки первой необходимости, которые сейчас есть в Интернете.

Список первой необходимости для мобилизованного на сборный пункт из социальных сетей:

1. Спальник , коврик под него

2. Теплые вещи, теплое белье нательное, шапки, воротник-шарф, носки теплые, ПЕРЧАТКИ, зимнюю пару теплой обуви

3. Всякие нужности типа скотча армированного, мотка верёвки, спички, ножика желательно взять два

4. Аптечка: средства от простуды и гриппа, холс, антибиотик, актив.уголь, лоперамид.

5. Тактическая аптечка:

-Жгут кровоостанавливающий 4шт Гемостатическая повязка для тампонирования -гемостатическая губка -ИПП (дадут, но запасную имей) -Окклюзионный пластырь -эластичный жгут -салфетка противоожоговая -бинт обычный -ножницы, чтоб ткань резать.

5. Горелка, газ, кружка 0.5, ложка большая и маленькая

6. Красная тряпка на отличительные знаки

7. Салфетки влажные без спирта, салфетки влажные для туалета. Туалетная бумага, ватные палочки и прочий туалет и умывальные, НЕ ЗАБУДЬ ТАПОЧКИ И МЫЛО, трусы-носки.

8. Еды берите минимум и питательную.

9. Плитник, рюкзак 30-40л, баул большой

10. Деньги желательно взять наличкой и взять банковскую карту

11. Проводки, средства питания, повербанки

12. Влаго-Ветро-защита. Ветровки и дождевики защитного цвета

13. Плащ-палатка или подобное (пончо) чтобы укрыть себя и позицию от дождя

Что взять с собой при мобилизации

Список не сложный по составляющим, но и достаточно большой. Чтобы собрать все из списка нужно брать с собой большой походный рюкзак, а это не очень удобно в сложившейся обстановке. Кроме того, кому на сборы дали всего сутки, у них не будет возможности закупить все необходимое из данного списка. Мы показали этот список военнослужащему из Самары и попросили прокомментировать, все ли из этого нужно брать с собой.

- Не нужно тащить в казарму тяжелые баулы, там все необходимое дадут. Кроме того, можно спокойно приобрести все, что нужно в ближайших от военных частей магазинах, - говорит контрактник из Самары Сергей.

По мнению Сергея, сейчас, когда на дворе уже осень, нужно в первую очередь позаботиться о своем здоровье в полевых условиях. Не нужно брать с собой палатки, спальники, генераторы для обогревателей и подобные предметы для комфорта. Самое основное – взять теплую одежду, носки, термобелье и хорошую теплую обувь.

Сейчас во время мобилизационных сборов в Интернете появляется много слухов, якобы в военных частях даже не будут выдавать форму и бронежилеты, а призывникам необходимо будет приобретать это за свой счет. Контрактник опроверг эти слухи – в Самаре в военных частях все необходимое для призывников по частичной мобилизации.

- Конечно, нужно также взять с собой туалетные принадлежности и средства личной гигиены. Мобильный телефон могут забрать на хранение в военной части, - говорит самарский военный.

Также самарец советует обязательно взять с собой нож, а лучше сразу два – большой и перочинный. Часто бывают такие ситуации, что необходимо при себе иметь режущий предмет, чтобы, например, обрезать веревку, а его нет при себе. Также Сергей настоятельно рекомендует приобрести и взять с собой хороший фонарь, который долго держит заряд и хорошо освещает.

Что касается того, что точно не нужно везти с собой на мобилизацию, то не надо тащить на себе весь свой гардероб. Не стоит забывать, что в гражданской форме призывник проходит недолго, до того момента, как ему выдадут военную форму. Также не надо собирать своему мужчине домашнюю еду, так как она быстро испортится, лучше положите пару консервов и возьмите деньги, чтобы докупить необходимое. В военных частях всех призывников будут кормить, а в полевых условиях выдадут сухие пайки, поэтому проблем с голодом возникнуть не должно.

- Не нужно брать палатки, газовые горелки, котелки и другую посуду для приготовления пищи – это просто ненужный лишний груз, - говорит контрактник.

Также к списку из Интернета стоит добавить документы (паспорт, военный билет, удостоверение, водительские права), а также индивидуальные вещи (сигареты, зажигалки, блокноты, ручки, дезодорант, расческа и т.п.). Все вещи нужно аккуратно сложить в рюкзак или спортивную сумку, лучше, чтобы на одного человека была одна ручная кладь.

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