Как подготовиться к мобилизации

В Самарской области, как и по всей стране, проходит призыв из запаса в ряды военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Большинство призывников уже получили повестки, первые группы отправили к месту сборов. В министерстве обороны четко и подробно объяснили, кого коснется частичная мобилизация. Конечно, в жизни любого человека – это экстренная ситуация, которая влечет за собой ряд изменений. Как подготовиться к такому развитию событий и о чем нужно позаботиться, чтобы обеспечить спокойную жизнь семье, которая остается в тылу? Мы попросили самарского адвоката Марию Миронову дать защитникам Родины советы о том, что нужно сделать прямо сейчас – при получении повестки или же в ожидании ее, если вы находитесь среди категорий, подлежащих призыву. Составили список документов, которые стоит срочно оформить призвникам, попавшим под частичную мобилизацию. Речь идет о соблюдении необходимых юридических формальностей.

В первую очередь, как говорит адвокат, нужно оформить доверенность на любое лицо женского пола (жена, сестра, мать, гражданская жена) на распоряжение движимым и недвижимым имуществом, долей в бизнесе, распоряжение денежными счетами в банках, представительство в государственных органах, судах, принятие наследства, получение почты, получение диплома.

Мария Миронова, самарский адвокат

Если в семье есть дети, оформите заранее разрешение на выезд ребенка заграницу. Также нужно оформить согласие на распоряжение движимым и недвижимым имуществом, принадлежащим несовершеннолетним детям.

Далее нужно оформить согласие супруге на заключение кредитного договора либо оформить брачный договор (на случай если планируется оформление ипотеки).

Лучше всего составить завещание, особенно если нет законных наследников.

Для того, чтобы у супруги и детей в дальнейшем не возникло проблем – при любом развитии ситуации, составьте список счетов в банке с указанием кодов доступа, предоставьте доверенному лицу доступ к госуслугам. И составьте согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.

Затем – соберите список всех обязательств, в том числе перед банками и коммунальными службами, налоговой. Соберите все документы в одной папке. Стоит отметить, что подобная предусмотрительность может помочь во многих ситуациях, и даже не только во время мобилизации военнослужащего.

Для оформления доверенности, согласия, разрешения, брачного договора, завещания обращаемся к нотариусу. Также эти документы может оформить командир воинской части, отметила адвокат.