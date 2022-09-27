«Это все равно праздник»: как в Самаре ускоренно женятся мобилизованные по повестке горожане

Самарцы решили узаконить свои отношения перед частичной мобилизацией Фото: Наталья АРТЯКОВА

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, по которой многие мужчины, которые ранее проходили службу в рядах российской армии и находятся сейчас в запасе, были вызваны на военные сборы. Для многих россиян было неожиданностью получить повестку из военкомата, с этого момента начались сборы вещей, оформление необходимых документов, быстрое решение неотложных вопросов. Одним из таких безотлагательных дел стала официальное оформление отношений между возлюбленными. Молодые люди приняли решение расписаться в ЗАГСе до отправления на специальную военную операцию, а отделы записи актов гражданского состояния пошли им навстречу и начали регистрировать такие браки в день обращения.

Восемь браков с повестками за два дня

С 23 сентября 2022 года самарские ЗАГСы официально объявили, что при предъявлении повестки из военкомата, возлюбленных будут расписывать в день обращения в отделение. До объявления частичной мобилизации в России молодые люди могли оформить свои отношения только по записи, не раньше, чем через месяц. День в день могли расписать только в особых случаях, которые предписаны законодательством и уставом ЗАГСа. Как сейчас работают отделы записи актов гражданского состояния в Самаре, и много ли людей идут узаконить свои отношения день в день, «КП-Самара» рассказала начальник отдела ЗАГС Советского района городского округа Самара Альбина Картомышева.

- На сегодняшний день все ЗАГСы работают в штатном режиме. В связи с мобилизацией обращения на регистрацию брака участились. Если есть повестка, то мы идем навстречу гражданам и регистрируем их брак в день обращения, - говорит Альбина Картомышева. – За два дня, 23 и 24 сентября 2022 года, в ЗАГСе Советского района было зарегистрировано уже восемь таких браков.

В ЗАГСе на регистрацию брака с повестками живая очередь Фото: Наталья АРТЯКОВА

Это особый случай

По словам начальника ЗАГСа, регистрация брака с повестками происходит в порядке живой очереди, нигде записываться не нужно. В отделе необходимо предоставить паспорта и саму повестку, которая в данной ситуации является особым поводом для прохождения регистрации брака по упрощенной процедуре. Несмотря на то, что молодожены не готовились к торжеству, работники ЗАГСа все же делают для них небольшой праздник, ведь вступление в брак, даже в такой ситуации – это особенное событие.

- Те, кто приходят с повестками, можно сказать, что просто проходят мимо ЗАГСа и решают зайти, чтобы узаконить свои отношения. Они приходят в повседневной одежде, без особого настроения и трепета в груди. Это видно. Наши сотрудники проводят для них свадебную церемонию с торжественной речью и объявлением молодых мужем и женой, после чего на лицах молодых появляются теплые улыбки. Все-таки свадьба – это счастливое событие в их жизни, и оно должно запомниться положительными эмоциями, - говорит начальник ЗАГСа Советского района.

Без повестки не распишут

Журналист «КП-Самара» встретил на пороге ЗАГСа молодую пару Евгения и Анжелику (имя изменено – прим. ред.), которые тоже пришли узаконить свои отношения перед тем, как мужчину мобилизуют по повестке. Девушка поделилась своими переживаниями.

- Мы живем вместе уже больше семи лет, у нас растет дочка. До последних событий мы как-то не задумывались расписываться, живем и живем. Сейчас Жене еще не пришла повестка, но мы решили не ждать и прийти в ЗАГС уже сейчас, - рассказывает журналисту «Комсомолке» Анжелика.

Молодую пару приняла Альбина Картомышева, начальник ЗАГСа, так как ситуация у молодых людей была особая. Она объяснила, что день в день их поженят только с предъявлением повестки от военкомата. В данной ситуации молодых людей могут расписать только через месяц после обращения. Евгений и Анжелика согласились и подали заявление на 29 октября 2022 года. Девушка очень надеется, что до этого времени ее возлюбленного не отправят на военные сборы и у них будет настоящая свадьба с кольцами, платьем и белыми голубями.

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