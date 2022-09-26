«Женим в тот же день»: в ЗАГСе Самары рассказали, сколько браков заключили призывники, попавшие под частичную мобилизацию

Браки по ускоренной процедуре для мобилизованных начали регистрировать с 23 сентября 2022 года Фото: Архив "КП"

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Военкомат Самарской области начал рассылать повестки призывникам, попадающим под действие указа. Те из них, кто планировал связать себя узами брака, поспешили узаконить свои отношения. В ЗАГСах пошли им навстречу и начали регистрировать браки, не дожидаясь установленного срока между подачей заявления и оформлением нового семейного статуса.

Руководитель Управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник сообщила журналисту «КП-Самара», что браки по ускоренной процедуре для мобилизованных в регионе начали регистрировать с 23 сентября.

- 22 сентября государственная регистрация заключения брака проводилась Дворцами бракосочетания Самары и Тольятти по ранее поданным заявлениям, - сообщила Екатерина Мельник журналисту «КП-Самара». - За два дня, 23 и 24 сентября, органы ЗАГС региона зафиксировали 522 брака. Из них 104 были заключены с сокращением необходимого месячного срока, в том числе по заявлениям самарцев, отбывающих для участия в специальной военной операции. Это не намного больше, чем было год назад - за аналогичный период в 2021 году мы зарегистрировали 488 браков.

Как пояснила Екатерина Мельник, при наличии уважительных причин (к ним относится и частичная мобилизация) возможно заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления. В том числе возможно заключение брака в тот же день.

- Заключение брака проводится в любом органе ЗАГС в личном присутствии лиц, вступающих в брак, - пояснила Екатерина Мельник.

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