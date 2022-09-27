«Братья нас там заждались»: показываем, как мобилизованных в Самаре отправляют в военную часть

У мобилизованных мужчин задумчивые лица - впереди не самое простое время, но дома их точно будут с нетерпением ждать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мобилизованных граждан из Промышленного района проводили в военную часть, в которой им предстоит проходить боевое слаживание. 27 сентября в Рощинский отправили еще около 50 человек - как рассказали в военкомате, отправки ведутся каждый день.

- Мы разослали повестки и каждый день встречаем призывников. Официально пишем, что с 8 утра до 8 вечера, но бывает, приходят и раньше. Стараемся с каждым говорить, выяснить все подробности о семейном положении, детях, наличии заболеваний, - рассказала военком Промышленного района Елена Черникова.

У многих в военниках мобилизационные предписания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Она проводит для нас экскурсию: вот здесь кабинет, где встречают мобилизующихся с повестками. От вызова никто не бежит: бывает, конечно, что приходят и приносят документы, согласно которым положена отсрочка – все рассматривают с точки зрения закона.

- Сейчас много информации, что призвали с какими-то неточностями. Но стоит отметить, что по закону запасники должны отмечать в военкомате любые изменения в своей жизни, женился, развелся, переехал, информацию о заболеваниях. Если этого не делается – то и нам узнать неоткуда, - говорит Черникова. Стоит отметить, что на прошедшем заседании штаба по мобилизации было принято решение еще тщательнее проводить отбор мобилизованных, исключив неточности максимально.

С каждым призывником беседуют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так что сейчас в военкоматах работы много – всю информацию нужно проверить, обновить. К каждому случаю стараются подходить индивидуально.

- У нас как часто бывают, пришел мобилизованный, на все согласен, потом жена приходит и приносит справки. А мужчина и постеснялся сказать о каких-то проблемах, - говорят в военкомате.

Дома этих мужчин точно будут ждать! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здесь также отмечают, что в самой части мобилизованный также может попросить о проверке медкомиссией. Если какие-то проблемы со здоровьем есть – с этим обязательно разберутся.

- Еще у нас очень много кто приходит и без повесток. Есть те, кто не служил, но хочет сейчас пойти защищать Родину. Предлагаем им службу по контракту, например, находим обязательно область применения, - говорит Черникова.

Никита гордится - давление отличное Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тем временем под окнами военкомата собираются сами мобилизованные и те кто пришел их провожать. В основном – матери, жены, дети. Вместе со многими пришли друзья. Никита работает в организации из нефтяной отрасли. Говорит, что повестка пришла, когда был на смене.

- Я тут же отпросился, поехал в военкомат. К назначенному времени немного опоздал, но заранее позвонил, все объяснил. Не сомневался нисколько. Если нужно идти – значит нужно. Я год назад только отслужил и вернулся, значит, снова время пришло. Меня сюда отчим пришел провожать, друзья. Что говорят? Говорят, скоро тоже придем, - делится парень.

Призывников провожают друзья и семьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Константина провожает жена – в глазах грусть, но старается улыбаться, чтобы не огорчать мужа. Он в военкомат пошел сам, не дожидаясь повестки.

- А что я, хуже других. Нас там наши братья уже заждались, нужна помощь, нельзя оставаться без дела. Верю, что все хорошо будет, - говорит он.

Все мобилизованные готовы к несению службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приходят в военкомат и офицеры – их оформление ведут в отдельной комнате. Мужчина в белом свитере немногословен и по-военному конкретен.

- Зачем повестку ждать? Сам прибыл – в установленные сроки. Знаете, тут ни о каком выборе и речи не идет, - строго говорит он.

Мужчины приходят на сбор в экипировке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед автобусами всех мобилизованных выстраивают в шеренгу, раздают сухпайки, воду – на первое время, пока доедут до Рощинского. Администрация Промышленного района работает вместе с военкоматом, помогают всем, что нужно. Следующая остановка – уже военная часть. Там мобилизованных примут, еще раз осмотрят, проведут беседы, выдадут форму и поставят на довольствие. А дальше – боевое слаживание и командировка на территории СВО для выполнения боевых задач.

- Пацаны, удачи вам всем! Увидимся! Если нужно будет – придем! Возвращайтесь скорее! Возвращайтесь живыми! - кричат провожающие. Среди них есть и мужчины, которые понимают: может быть и им придется вскоре встать в строй, если родина позовет.

- Победы вам! Самой скорой победы! Мы вами гордимся! Выживите ради Бога! Возвращайтесь с Победой!

Автобус медленно трогается с места - толпа взрывается аплодисментами и подбадривающими криками. И хочется верить, что этот эмоциональный настрой обязательно поможет нашим мужчинам в той нелегкой задаче, которую им предстоит решать. И которую решить кроме них на самом деле некому.