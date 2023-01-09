«Крылья Советов» сыграют на сборах с клубами из Азербайджана и Венгрии

Перед вылетом в Турцию игроки "Крыльев" прошли углубленное медобследование в Москве. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» 9 января вылетели на первый зимний учебно-тренировочный сбор в Турцию. Официальный сайт клуба опубликовал полный список игроков, которые отправились в Белек.

Это, в первую очередь, футболисты, игравшие за «Крылья» в первой половине сезона 2022/2023.

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников и Евгений Фролов.

Защитники: Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Александр Солдатенков, Матео Барач, Юрий Горшков и Георгий Зотов.

Полузащитники: Александр Коваленко, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Артем Соколов, Роман Ежов, Александар Чиркович, Данил Липовой и Владимир Хубулов.

Нападающие: Владислав Шитов, Никита Хлусов, Амар Рахманович и Дмитрий Цыпченко.

Кроме того, с командой отправился в Турцию пополнивший состав перед Новым годом форвард Владимир Сычевой. В клубном релизе он указан уже как Владимир Писарский. Это фамилия отчима игрока, под которой он намерен выступать с начала 2023 года официально.

Как уже сообщала «КП-Самара», еще одним новичком «Крыльев», скорее всего, будет полузащитник из Аргентины Бенхамин Гарре. Аргентинские СМИ сообщают о сделке уже как о состоявшемся факте, но официальной информации о трансфере пока нет.

Выступавшие за «Крылья» в прошлом году полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Максим Глушенков уже присоединились к своему новому клубу — московскому «Локомотиву».

С «Крыльями» же в Турцию летят еще и несколько игроков молодежного состава. Это вратарь Даниил Веселов, защитники Андрей Цорн и Владислав Тепляков, полузащитник Расиль Асайдулин и нападающий Егор Тоцкий.

В этом же ряду — и полузащитник Никита Салтыков, который принадлежит «Крыльям», но первую часть сезона провел в аренде в «Звезде» из Санкт-Петербурга.

На просмотр самарцы взяли также 19-летнего защитника Дмитрия Каптиловича из ЦСКА.

Два опорника «Крыльев» - Денис Якуба и Дмитрий Иванисеня — пока не могут приступить к тренировкам по медицинским показаниям. Якуба отправился на обследование в Германию, а Иванисеня проходит курс реабилитации в Сербии и присоединится к команде через неделю.

Первый сбор продлится до 19 января. В его рамках запланированы два контрольных матча. 17 января самарцы сыграют с азербайджанским «Сумгаитом», а в последний день сбора — с венгерским «Сегедом».