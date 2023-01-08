Аргентинские СМИ: Бенхамин Гарре подписал контракт с «Крыльями Советов»

Бенхамин Гарре подписал контракт с "Крыльями Советов". Фото: ФК "Крылья Советов"

22-летний аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре подписал контракт с «Крыльями Советов». Такую информацию дает ряд футбольных телеграм-каналов со ссылкой на аргентинского журналиста Сесара Луиса Мерло. Источник сообщает, что у самарского клуба будет только половина прав на футболиста

По сведениям из Южного полушария, сам футболист с энтузиазмом откликнулся на предложение российского клуба. Он попросил руководство аргентинского клуба «Расинг», которому принадлежал, отпустить его в «Крылья», так как сделка очень выгодна в финансовом плане.

Судя по развитию событий, клуб из Авельянеды не стал чинить препятствий. Согласно данным от аргентинского источника, «Расинг» получит за футболиста 1,5 млн долларов и половину суммы от последующей продажи футболиста. Это похоже на правду, так как портал Transfermarkt оценивает Бенхамина Гарре как раз примерно вдвое дороже суммы сделки — в 2,8 млн евро.

Кроме того, буэнос-айресский «Уракан», где Гарре находился в годичной аренде с июня 2022 года, также получит компенсацию за досрочный разрыв соглашения с футболистом.

Кстати, в профайле игрока на Transfermarkt указано, что у Бенхамина Гарре есть не только аргентинское, но и итальянское гражданство. Все имеющиеся сведения об игроке, который 4 года провел в системе «Манчестер Сити», «КП-Самара» собрала в отдельном материале.