Был с солдатами до последней секунды жизни: в Самаре простились с подполковником Бачуриным, погибшим в Макеевке

Указом президента Алексей Бачурин был награжден орденом Мужества посмертно. Фото: vk.com/azarovlife

В понедельник, 9 января 2023 года, жители Самарской области попрощались сразу несколькими земляками-военнослужащими, погибшими во время обстрела в Макеевке (ДНР). В числе павших героев – заместитель командира полка, подполковник Алексей Бачурин. Прощание с ним состоялось в Окружном доме офицеров. В последний путь бойца провожали родные, друзья, сослуживцы и областные власти. Обращаясь к близким Алексея Бачурина со словами скорби, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что уход героя из жизни – невосполнимая, горькая потеря.

– Алексей Бачурин до конца оставался верен воинской присяге и нашей Родине. Он был со своими солдатами до конца, выполнял долг офицера до последней секунды своей жизни. Вечную память о нем мы сохраним в наших сердцах, в воинской части, на нашей самарской земле. Вечная память Герою, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сослуживцы Алексея Бачурина вспоминают его как настоящего верного товарища, готового прийти на помощь в любую минуту. Он с честью выполнял поставленные задачи, был и остается настоящим примером для подрастающего поколения.

– Это тяжелая утрата. Только вера в то, что он погиб за правое дело, поможет справиться с этим горем. Алексей Бачурин был примером для наших детей, таким, как наши деды, прадеды, которые победили фашизм в 1945 году. Вечная слава офицеру России, – отметил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

Будучи отличным военнослужащим, Алексей Бачурин оставался достойным главой своего семейства. Он был хорошим мужем, заботливым, любящим отцом, надежным товарищем.

– Нам будет очень его не хватать. Но мы обещаем, что детей воспитаем достойными людьми, которые будут им гордится. Я хочу попросить всех: пожалуйста, берегите друг друга и любите, цените каждый момент в этой жизни, – поделилась сестра жены погибшего Надежда Кругликова.

Указом президента РФ от 4 января 2023 года Алексей Бачурин был награжден орденом Мужества посмертно. Он получил награду за самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Глава региона вручил орден вдове погибшего героя – Людмиле Бачуриной.

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