В Самарской области простились еще с тремя бойцами, погибшими при обстреле в Макеевке

Семьям погибших бойцов окажут всю необходимую поддержку / Фото: vk.com/azarovlife

В понедельник, 9 января 2023 года, в Самарской области простились еще с тремя бойцами, которые погибли при обстреле в Макеевке. Навечно остались в строю подполковник Алексей Бачурин, рядовой Юрий Симонов и Александр Толпыгин.

- Сегодня простились с героями: с Алексеем Бачуриным в Самаре и Юрием Симоновым в селе Приволжье. Мои соболезнования родным и близким. Сил пережить это горе. Семьям окажем всю необходимую помощь, - написал на своей странице в соцсети губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Церемонии прощания посетил губернатор Самарской области / Фото: vk.com/azarovlife

Александр Толпыгина проводили в последний путь в Красноярском районе. На церемонии прощания присутствовал глава местной администрации Михаил Белоусов. Он выразил соболезнования родным и близким героя.

- Это невосполнимая для всех нас утрата! Семья Толпыгиных потеряла сына, брата, отца малолетних детей, а мы и весь Красноярский район - патриота и настоящего товарища. Александр Сергеевич отдал свою жизнь во имя спасения других. Он был примером для своих боевых друзей. Его имя навсегда останется в наших сердцах, - сказал Михаил Белоусов.

Напомним, трагедия вы Макеевке произошла в новогоднюю ночь. Под удар ВСУ попал пункт временной дислокации российских военных. По первоначальным данным, в результате обстрела погибли 63 человека. В дальнейшем число жертв возросло до 89. Среди тех, кто находился в здании, оказались и уроженцы Самарской области. Раненых разместили в госпиталях Макеевки и Ростова-на-Дону. Дмитрий Азаров навестил их и пообещал перевезти на лечение в Самару. Перед Рождеством в город доставили 45 бойцов. Второй борт с ранеными прибыл 8 января.

Отметим, многие самарские военные проявили себя как герои. После обстрела они помогали вытаскивать из-под завалов людей. Шестерых бойцов планируют наградить орденом Мужества за самоотверженность.

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