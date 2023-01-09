«Коммунальный ад»: порыв трубы с водой парализовал движение на Ново-Садовой в Самаре

Из-за коммунальной аварии движение по Ново-Садовой оказалось парализовано. Фото: скрин видео

В Самаре вечером 9 января из-за порыва трубы с холодной водой оказалось парализовано движение на улице Ново-Садовой в районе Постникова Оврага. Потоки ледяной воды скатывались прямо на проезжую часть, из-за чего затруднения испытывали не только легковые автомобили самарцев, но и городские автобусы. Рассказываем подробности коммунального ЧП.

«Автобус не может подняться в гору, а люди – выйти из него»

Все случилось вечером 9 января 2023 года. Около восьми часов вечера появились тревожные сообщения в соцсетях – горожане жаловались, что по Ново-Садовой хлещет вода и ехать по одной з главных самарских трасс совершенно невозможно. Пассажиры автобусов в соцсетях сообщали, что из транспорта буквально невозможно выйти, не намочив ног, что в условиях 30-градусного мороза - кратчайший путь на больничную койку.

- На Постниковом Овраге самый настоящий потоп и коммунальный ад! – пишут читатели «КП-Самара». - Автобус 50 маршрута не может подняться в гору из-за образовавшегося гололеда, а люди не могут выйти из автобуса, потому что вода везде буквально по колено!

Горожане в соцсетях пожаловались на "коммунальный ад". Фото: скрин видео

В региональном ГИБДД оперативно предупредили автомобилистов: на ул.Ново-Садовая в районе остановки «Постников овраг» из-а порыва трубы движение в обе стороны невозможно. - Автобусы 50 и 61 маршрута едут в объезд, - пояснили в ГИБДД. – Их временный маршрут движения - по проспекту Масленникова, Московскому шоссе, улице Потапова в направлении «из города». По направлению «в город» автобусы едут по улице Советской Армии, Московскому шоссе и проспекту Масленникова.

«Все потребители с водой»

Как выяснилось, виной коммунального ЧП стал порыв трубы холодного водоснабжения в районе дома №187. Как сообщает РКС-Самара, речь идет о трубе диаметром 400 мм.

- По информации ресурсоснабжающей организации, сейчас на водоводе ведутся работы, - сообщили в мэрии Самары. – На месте работают аварийные бригады «РКС-Самара» и специальная техника.

Как стало известно, к настоящему моменту утечка воды уже прекращена, аварийный участок отключили, а рабочие занимаются уборкой наледи и ремонтом коммуникаций.

- Все потребители с водой, - заверили в мэрии. – Их переключили на резервные источники водоснабжения.

А горожане в соцсетх выражают надежду, что за ночь дорожникам и коммунальщикам удастся очистить Ново-Садовую и движение по важной городской магистрали откроют в ближайшее время.