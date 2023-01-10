Машины мчались мимо, пока парень замерзал насмерть: юный водитель погиб от холода, зажатый в машине после ДТП

В сентябре прошлого года Ильдар Хайруллин отметил 20-летие Фото: из соцсетей

Ильдар Хайруллин в сентябре прошлого года отметил свое 20-летие. Молодой человек из Подстепок Самарской области учился в Тольяттинском колледже сервисных технологий и предпринимательства и подавал большие надежды для преподавателей и своей семьи. Однако большим планам на жизнь не суждено было сбыться – молодого человека нашли мертвым на трассе под Тольятти. Оказалось, что паренек замерз насмерть, не сумев выбраться из автомобиля после ДТП. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности страшной трагедии.

Парень учился в колледже в Тольятти и шел на красный диплом Фото: из соцсетей

Уехал на машине и пропал

В воскресенье, 8 января, в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» появилась информация о пропавшем 20-летнем жителе села Подстепки Ставропольского района. По данным волонтеров, Ильдар Хайруллин накануне уехал из дома на своем автомобиле «Мазда 6» белого цвета и перестал выходить на связь с родственниками.

На поиски выехали волонтеры «ЛизаАлерт», родственники Ильдара и просто неравнодушные люди. Однако быстро найти парня не удалось. Спустя сутки в группах в социальных сетях появилась информация, что Ильдара нашли, но, к сожалению, он погиб. Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» не стали рассказывать подробностей произошедшего, в ГУ МВД по Самарской области также не дали комментариев. Однако сами родственники погибшего парня пролили свет на загадочную смерть на трассе.

Парня искали волонтеры, полицейские и неравнодушные жители

Замерз насмерть в машине после ДТП

По рассказам родственников, Ильдара нашли мертвым в машине. Предположительно, в поселке Приморский на крутом повороте машину парня занесло, он не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель оказался зажат в собственном автомобиле без возможности выбраться оттуда самостоятельно.

- Машину белого цвета не было видно с трассы, поэтому никто не помог Ильдару. Он замерз насмерть, - рассказали знакомые семьи Хайруллиных.

«Спи спокойно, любимый брат»

Родственница Ильдара рассказала журналисту «КП-Самара», что 10 января 2023 года состоятся похороны. Родители парня не могут поверить в случившееся, они находятся в подавленном состоянии. У Ильдара есть младший братишка, который тоже очень болезненно переживает его смерть.

- Спи спокойно, любимый брат! Не сберегли тебя. Извини нас, - с такой подписью брат выложил на своей странице в социальных сетях семейное фото.

Родственники до сих пор не могут поверить, что Ильдара больше нет Фото: из соцсетей

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего Ильдара Хайруллина.

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