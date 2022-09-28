От креативного менеджера социальных сетей до бренд-директора Sila Sveta

Александр-Нестор Нестеренко Brand Director, Content Creator и Communications Specialist работает не только на качество проектов, но и на их историю. Нестор рассказал, как любовь к делу и упорство приводят к результату.

Нестор, у вас сложная профессия, расскажите, какое образование вы получили?

Я учился в частной Московской Экономической школе. Это сильно отразилось на моем воспитании и характере. Думал, что уйду в экономику, но после окончания школы долго не мог понять, чего действительно хочу. В последние учебные годы принял решение пойти по стопам отца, поэтому поступил на юридический факультет в МГИМО. Окончил бакалавриат, поступил в магистратуру, и понял, что юриспруденция — точно не мое. Несмотря на огромное количество стажировок в международных компаниях и успешную учебу, удовольствия от этой специальности не получал. На третьем курсе я ушел в творчество. Делал не официальный мерч для университета: свитшоты и футболки с надписью «Diplomat». Надо признать, они отличались от мерчей других ВУЗов не только креативом, но качеством. Все тиражи быстро расходились, чему я был очень рад, но экзамены в университете не дали возможность уйти в творчество с головой. Расскажите о своем предыдущем месте работы в Conde Nast? Как у вас была позиция и обязанности? Есть ли проекты, которые особенно запомнились? Я фанат журнала GQ лет с тринадцати. Он служил мне источником визуального вдохновения. В конце четвертого курса я окончательно понял, что юрфак — не мое будущее, и потому начал писать письма всем сотрудникам журнала - главному редактору, дизайнеру, шеф-редактору и тд. Просил их дать мне шанс проявить себя. Никто не ответил, кроме редактора сайта Оксаны Смирновой, которая позвала на собеседование и дала ТЗ. Я неплохо его выполнил, и меня пригласили на стажировку.

Когда я там работал, вечеринки глянца были крайне закрытыми мероприятиями. Также, в те годы в Instagram* (*запрещенная социальная сеть) только появились stories. Мне тогда сказали: «Придумай, что можно туда выкладывать». Формат был новый, никто не знал, как его вести. При этом я всегда красиво фотографировал и снимал видео , и я решил выкладывать в соцсети отчеты с мероприятий — идея всем понравилась. Таким образом, почти сразу мне полностью отдали ведение Instagram* .

Во время работы в GQ я познакомился с рэпером L’One. Как-то написал ему в Direct: «Давай сделаем что-то новое для stories GQ». Лева согласился и пригласил меня в Питер на концерт. И вот тут мне пришла в голову мысль: «Не сделать ли мне программу «По домам», вроде той, что раньше шла по МТV». Я решил показать день L’One в Instagram GQ — как он живет. Написал Леве, идея ему понравилась. Его менеджер тоже был в восторге, но в редакции бюджет не выделили. Напомню, мне тогда не платили, и в итоге я попросил деньги у отца. Поехал за свой счет и реализовал задуманное. L’One репостил все то, что публиковалось в Instagram GQ, а аудитория уже на тот момент у L’One была миллионная. В итоге за сутки на аккаунт “GQ” подписалось 10.000+ подписчиков. Конечно, это был разрыв, и меня устроили официально. Такие эфиры я также провел с Аркадием Новиковым, Федором Смоловым, Мотом, Федуком. Формат полюбился публике, и мы транслировали рубрику почти ежемесячно. Американский GQ заметил нашу рубрику и тоже начали делать очень похожие проекты в рамках Met Gala и других ивентов, так что это смело можно назвать моим личным вкладом в развитие индустрии.

Я получал огромное удовольствие, работая в глянце, но продолжал искать себя и хотел большего - в итоге я попросил взять меня на Миланскую неделю моды, где я тоже снимал классные отчеты и интервью.

За несколько дней до своей первой недели моды, я договорился редакцией, что мы снимем день с Филиппом Плейном. У него как раз было открытие нового бутика в Милане. Мы сделали классный проект, после чего мной заинтересовались в коммерческом отделе GQ и предложили стать младшим бренд-менеджером, при этом социальные сети остались за мной.

К концу карьеры в GQ я начал ездить и на Парижскую неделю Моды. Там я вдохновлялся по-новому, так как Парижская неделя моды негласно считается главной. Было много крутых знакомств, проектов и нового опыта.

За три года работы в GQ я успел принести 120 тысяч подписчиков, сподвигнул GQ продавать stories и посты. Так родилась отдельная коммерческая ветка. Формат ведения соцсетей взяли другие издания. Много контента было сделано. Я успел сделать более 70 мероприятий в качестве бренд-менеджера/продюсера, три из которых — премия «GQ Человек года», там же случилась коллаборация с Sila Sveta. Также, запускал разделы Travel, Tech, и сделал самый первый мерч GQ.

Премии “GQ Человек Года” - это конечно уникальный опыт. Они проходили каждый сентябрь и работа над следующей премией начиналась уже в октябре. В наши обязанности входило в том числе “следить за трендами”, чтобы выбирать популярных и выдающихся кандидатов для номинаций.

Вместе с бренд-директором Дмитрием Викулиным и моей коллегой Алёной Андреевой мы искали и после коммуницировали со спонсорами премий - каждому из них мы придумывали партнерские пакеты и бренд зоны, которые потом реализовали .

Помимо организаторской работы, на мне был весь контент. За социальными сетями GQ уже тогда следили десятки тысяч, а если считать охват прессы, других журналов, посетителей сайта и так далее, то аудитория журнала была миллионная - и все эти люди следили за тем, что я публиковал во время подготовки, проведения самой премии и даже после. Свою работу я делал на максимум, именно поэтому медиа каналы GQ Russia на тот момент были одними из самых популярных среди других изданий Conde Nast.

Как и когда начинали карьеру в Sila Sveta?

После Met Gala в 2017-ом году я начал активно следить за Sila Sveta, пока работал в GQ. Мне понравилась их фотобудка, где засветились мировые звезды - Фарелл Уильямс, семья Кардашьян, Кэти Перри и тд. В итоге на одно из мероприятий «GQ Человек года» я привлек Sila Sveta и бренд Hugo Boss - вместе мы построили огромную видеостудию внутри концертного зала Barvikha Luxury Village. Внутрь заходили celebrity гости, где их встречала команда под креативным руководством фото художника Тимофея Колесникова. В будке снялись Иван Ургант, Ксения Собчак и тд. Так я и познакомился с работой студии на практике.

Запуская GQ Tech мы проводили конференцию с творческими успешными людьми-инноваторами, которые рассказывали про свой опыт. Один из них был Александр Ус — основатель Sila Sveta. После ухода из GQ, Александр Ус предложил поработать с ними.

Расскажите подробно об основных проектах, в которых вы принимали участие, как бренд-директор?

Что входит в обязанности? Мой первый проект - меня отправили в Нью-Йорк на TIMES SQUARE EDITION, посвященный открытию отеля сети EDITION, которая принадлежат Ян Шрагеру, основателю легендарного клуба “Studio 54”. Мы тогда сделали много крутого контента и транслировали его на огромном экране на здании отеля.

Конечно, это мой любимый проект и точно один из любимых проектов студии, поскольку это тот самый случай, когда клиент пришел и сказал: «Сделайте то, что вы классно умеете». У студии была творческая свобода.

Как раз тогда я только пришел в Sila Sveta, и Саша сказал: «Отправляйся туда и покажи нашей аудитории классный проект». Я прилетел в Нью-Йорк и хотел показать, как живет и работает американский офис и к этому привязать TIMES SQUARE EDITION. В течение трех дней мы вместе с Полиной Захаровой снимали и показывали, как там происходит работа. Весь контент выкладывали в социальные сети бренда, где набралось рекордное количество просмотров и охватов. По итогу всем очень понравился этот эксперимент, так как это было что-то совсем новое - за эти дни подписчики студии увидели ее совсем с другой стороны. После я успешно продолжил вести и создавать контент бренда в такой же стилистике - не просто показывать кейсы, а немного раскрывать кулисы, показывать бекстейдж и тд. Таким образом, я начал свой путь бренд-директора в студии. Кстати, многие мировые диджитал студии начали повторять за нашим tone of voice и вести свои медиа каналы в подобном стиле - приятно когда твой стиль начинают копировать другие - это лучший показатель успеха.

Откуда возникла идея выпуска мерча, какой смысл вкладывали в создание? В чем особенность и идея?

Я всегда был неравнодушен к одежде. Я фанат моды, и я фанат Sila Sveta. Это не просто компания, которая обслуживает клиентов, мы — арт-коллектив, креативная структура, которая делает коммерческие и некоммерческие проекты. Это бренд, который нужно развивать в формате lifestyle, чтобы хотелось быть причастным к комьюнити. Также, мы решили сделать что-то осязаемое, какой-то классный продукт. Первые коллекции были только для сотрудников. Мы запостили несколько фото, и в социальных сетях начали активно спрашивать, где достать эти вещи. После мы начали создавать уже большие тиражи и сделали свой онлайн магазин.

В общем, это логичное продолжение того, что делает команда студии. Уверен, мы на этом не остановимся. Скоро покажем и книгу, и предметы интерьера.

Считается, что креатив — это какое-то врожденное качество человека. Как вы думаете это так или все же методология и техники?

Это все сугубо индивидуально. У кого-то это врожденное, у кого-то нет. Но все правда зависит от человека и его желания - главное сердцем и головой принять решение создавать что-либо творческое - и вперед!