Любит обниматься, а не с кем: в Самаре ищут временное пристанище для собаки, хозяина которой мобилизовали

Персик ищет новый дом, пока ее хозяин на военных сборах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Полтора года назад самарец Александр (имя изменено – прим. ред.) гулял по лесу и наткнулся на маленький дрожащий бело-рыжий комочек. Малышка была напугана и очень голодна. Сердце Саши сжалось, он не смог пройти мимо одинокого щенка и забрал девочку домой. Хозяин дал своей новой подружке имя Персик и с этого дня они не расставались ни на минуту. Однако 21 сентября 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, тихая и спокойная жизни Саши и Персика перевернулась с ног на голову. Персик, которая уже забыла, что такое одиночество, вновь осталась одна – Александра призвали на военные сборы.

Персику нужен любящий человек

Перед отъездом Саша пришел к соседям и попросил кормить Персика. Ему было нелегко расставаться с лучшим другом, но долг зовет. Александр не знает, насколько он был призван по мобилизации, поэтому не осталось больше выбора, как искать Персику новый дом. Соседке Дарье он сразу объяснил, что приют нужен временный, потому что сразу по возвращению, он заберет Персика обратно к себе. Даша начала поиски пристанища, а пока что она вместе со своими собаками выгуливает Персика по три раза в день, чтобы та не заскучала.

- Сейчас собака очень скучает, плохо ест. Когда кормишь ее, не подходит к миске, а к двери подходит, мол, «не уходи». Не хватает ей общения все же, хоть мы и стараемся выгуливать раза 3 в день и вместе с нашей собакой, но любящего человека ей очень не хватает, - рассказывает журналисту «КП-Самара» соседка Дарья.

Персик очень дружелюбная и послушная Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Соседи давно уже знакомы с Персиком и все в один голос говорят, что это очень дружелюбная и общительная собака. Однако Персик не любит кошек. Дарья предполагает, что это связано с охотничьими инстинктами породы Русская гончая. Персик очень похода на метиса этой породы.

- Мне безумно жалко собаку. Я не трясусь над каждым псом в мире, но эта собака не заслужила такой судьбы, она умная, ласковая, хорошо воспитывается. Я без особого опыта содержания собак спокойно гуляю со своим щенком и с ней вместе. С моей собакой они ладят, но у меня два котика, один из которых довольно возрастной. И не могу забрать даже на передержку. Сердце кровью обливается, когда смотрю на бедную одинокую собаку, - пишет в постах в социальных сетях соседка, которая сейчас занимается уходом и выгулом Персика.

Любитель вкусняшек и обнимашек

Помимо того, что Персик не ладит с кошками, она еще немного волнуется. Вероятно, это сказался разрыв с хозяином. По словам самого Александра, малышка не портит вещи в доме, неприхотлива в еде, послушная, знает стандартные команды.

- Еще Персик очень любит обниматься, аккуратно так. Особенно когда уходишь, подходит, кладет лапу и головой тычется тихонько. Но не навязывается с вниманием. Только к тем, кто сам не против обниматься и вкусняшками обеспечивает. Собака такая на одинокого ребенка похожа. Грустная и потерянная. Веселится только в компании людей и других собак, - рассказывает про Персика самарчанка.

Собака знает команды и хорошо относится к людям Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас Дарья размещает посты в группах помощи животным, в телеграм-каналах, на других Интернет-источниках, посвященных пристрою домашних животных. Люди откликаются, предлагают забрать Персика, но у них либо есть кошки, либо они живут в другом городе. Дарья даже готова отвезти собаку в другой город, но не очень далеко от Самарской области.

Родственники Александра, к сожалению, не хотят участвовать в судьбе Персика. Собаке очень повезло, что на помощь пришли неравнодушные соседи, которые сейчас кормят ее и выгуливают. Квартира Александра проплачена до 3 октября 2022 года, после этого Персик окажется на улице. Если вы желаете помочь и взять собаку себе, можете написать Дарье 8-996-733-05-27 (Viber, WhatsApp, Telegram)

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