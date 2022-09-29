Заменит зарубежные аналоги: студенты Самарского университета создали систему умного слежения за лабораторными мышами

Разработка станет отличным помощником для ученых и повысит точность результатов экспериментов. Фото: Самарский университет им. Королева

Следить за поведением лабораторных мышей и выявлять отклонения, работая 24 часа в сутки. Человеку с такой с задачей справиться тяжело, чего не скажешь о специальных программах. Одну из таких создали студенты и аспиранты Самарского университета им. академика Королева. Они разработали систему умного слежения за лабораторными мышами, которая станет отличным помощником для ученых.

Пока программа работает, ученые могут отдохнуть

Программный комплекс, получивший название Rat's lab, работает на основе нейросетей. Он позволяет организовать умное видеонаблюдение и провести автоматический анализ поведения лабораторных мышей и крыс во время ряда экспериментов. Раньше эти задачи выполняли ученые, однако вести наблюдения круглосуточно – задача не из легких.

Разработка станет хорошим подспорьем для проведения экспериментов и позволит повысить их точность. Rat's lab зафиксирует даже малейшие отклонения от обычного поведения, в том числе те, которые могут ускользнуть от глаз уставшего ученого.

– Наш программный комплекс с помощью видеокамеры, одной или нескольких, будет автоматически следить за грызунами, участвующими в экспериментах. Все показатели изменения в поведении будут считываться и фиксироваться. После этого данные войдут в итоговую таблицу для ученых. Подсчет показателей да и само обнаружение грызуна в ходе видеонаблюдения будет вестись с помощью нейросетей, – рассказала один из авторов Rat's Lab, студентка биологического факультета Самарского университета им. Королева Мария Баландина.

У программного комплекса – большие перспективы

Специалисты отмечают, что для оценки изменений в поведении грызунов существует множество стандартных методик и устройств. В их числе – лабиринты, беговые колеса, бегущие дорожки.

– Например, при тестировании потенциальных лекарств от болезни Альцгеймера мышам предлагается пройти специальный водный лабиринт, в котором ранее они уже были. Ученые смотрят, насколько хорошо мыши помнят правильный маршрут, отмечают, улучшилась ли от лекарства пространственная память и умственные способности, – поделились разработчики.

Rat's lab может быть использован во всех стандартных ситуациях, а со временем – даже покинуть стены лаборатории. Разработку можно направить в дикую природу, чтобы следить за миграцией животных. По словам разработчиков, система легко перестроится на работу с другими, более крупными представителями фауны.

Самарская разработка – достойный ответ зарубежным аналогам

Своей разработкой студенты Самарского университета совершили настоящий прорыв. В данный момент у нее нет отечественных аналогов. А это значит, что Rat's Lab с легкостью может заменить зарубежные комплексы, которыми сейчас пользуются российские ученые.

– Такие программы используются для тестирования на лабораторных животных новых лекарственных препаратов, косметических средств. Однако все подобные системы, используемые сейчас в России, созданы за рубежом. Они дорогие и малодоступны для приобретения. Наша разработка будет значительно дешевле и поможет заместить зарубежные аналоги, – отметила Мария Баландина.

Rat's Lab уже вызвал интерес в научной и других сферах. Разработчики отмечают, что их программным продуктом заинтересовались научно-исследовательские институты РАН и парфюмерно-косметические компании.

Пока прототип системы находится на стадии тестирования. Завершить его создание планируют до конца текущего года.

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