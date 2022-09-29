Три дня лежала калачиком и ее не замечали: в Самаре волонтеры борются за жизнь шарпея с раком

Шарпей по имени Шейла перенесла больше пяти сеансов химиотерапии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарские волонтеры, которые занимаются спасением животных, поделились с журналистом «КП-Самара» жуткой историей о брошенной собаке породы шарпей. Девочку отловили на улицах поселка Зубчаниновка, а когда привезли в питомник, про нее на несколько дней забыли. Собака свернулась калачиком на дне будки, и уже смирилась с приближающейся смертью. Но шарпея заметили неравнодушные люди и обратились к зоозащитнице Алене Золотко.

В таком состоянии Шейлу забрали из отлова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Состояние собаки не позволило провести операцию

- В отлове собаке побоялись делать операцию по стерилизации, так как ее состояние было нестабильным. Я забрала ее и привела на диагностику, где врачи выявили рак и венсаркому (злокачественная опухоль во влагалище – прим. ред.), - рассказывает журналисту Алена Золотко.

Анализы сразу показали наличие злокачественных опухолей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Шарпея назвали Шейла и с этого дня волонтеры ни на минуту не оставляют ее одну – ухаживают, кормят, водят на прием к врачу и на химиотерапию. Собаке уже удалили одну гряду молочных желез, планируется удалять вторую. Также Шейла уже перенесла 5 сеансов химиотерапии, а на этой неделе пройдет шестая. Алена очень переживает за собаку, пишет посты в социальных сетях, собирает деньги на лечение. За то время, пока Шейла находится под опекой самарского волонтера, она уже начала самостоятельно ходить и кушать.

Больше полугода волонтеры водят Шейлу по ветврачам Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Была, как приведение, а сейчас ожила

- Шейла ожила, а то, как приведение была, виляет хвостом. Лечение пошло на пользу, но нужно продолжать. Я верю, что она справится и после выздоровления обретет любящую семью, которые точно ее не бросят, - говорит Алена.

Сейчас девочка ожила, виляет хвостом и радуется новой жизни Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По данным ветеринаров, шарпею около 4-5 лет. Судя по тому состоянию, в котором она попала в отлов, она пережила многое. Как рассказала зоозащитница, по ее когтям было видно, что Шейла долгое время жила в помещении – они не были сточены об асфальт или гравий. Вероятно, бывшие хозяева решили избавиться от заболевшей собаки, но самарские волонтеры дали ей второй шанс на счастливую собачью жизнь.

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