«Уже не реагировал на людей»: бессердечные хозяева выбросили ослепшего пса на мороз, но его спасла Любовь

Слепой пес пережил предательство, но его спасла Любовь

Пока одни люди ждали чуда в канун Рождества, другие его дарили. Неравнодушные зоозащитники спасли невинную собачью душу от страшной смерти. Слепого пса нашли в глухой деревне, что расположена в Канашском районе Чувашской Республики. Бессердечные хозяева выбросили незрячего хвостика гибнуть на улице. Глаза рыжего мальчишки совсем ничего не видели, но сердце и острый нюх проложили ему дорогу к девушке по имени Любовь. Он решил еще раз довериться человеку. На этот раз рыжик не ошибся. Любовь вырвала ослепленного предательством пса из холодных лап смерти. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности истории.

«Не хочется верить, что собаку выбросили»

Утром в пятницу, 6 января, к Любови Новосел забрел нежданный гость. Девушка обнаружила на своем участке пса в ужасном состоянии. Он был истощен и слаб. Похоже, рыжий хвост отдал последние силы, чтобы добраться до Любови и попросить о помощи. Девушка сразу заметила на шее у пса ошейник. Кажется, бессердечные хозяева отвезли собаку туда, где ее никто не найдет. Люди обрекли животное на смерть. К счастью, у них ничего не получилось.

Пес потратил последние силы на то, чтобы добраться до неравнодушной девушки

-Я подумала, что это лисичка. Очень уж напоминал окрас. Оказалось, что это слепой пес, совсем слепой. Не хочется верить в то, что кто-то просто его выкинул, - поделилась на своей странице в социальных сетях Любовь.

У девушки не было возможности приютить собаку. Тогда она решила обратиться к волонтерам. Любовь рассказала зоозащитникам, что случилось. После вместе они начали искать дом найденышу, но все оказалось не так уж просто. Рыжика никто так не забрал.

«Состояние все еще тяжелое»

Участники благотворительного фонда «Dog24» не стали опускать руки. Они рассказали историю слепого пса в социальных сетях. Новость уже разлетелась по пабликам. Сейчас за его жизнь переживает огромное количество интернет-пользователей. Волонтеры надеются, что среди них найдется хозяин. На время собаке нашли пристанище.

- Пса надо было спасать. Тогда мы приняли решение отвезти его в гостиницу для животных, - рассказывает председатель благотворительного фонда «Dog24» Лилия Ченакина.

Пес пока очень слаб.

Уже на следующий день рыжика привезли в Йошкар-Олу, где его ждали добрые люди. Рождество хвостик провел в тепло и сухом месте — в зоогостинице «Уютный дом». Сейчас малыш тоже там. Правда, пока его состояние остается тяжелым.

- Он у нас уже четвертые сутки, пока кардинальных изменений в его состоянии нет. У пса обезвожен организм, он очень слаб. На людей не реагирует, у него просто ни на что не хватает сил, - рассказывает владелица зоогостиницы Олеся Агафонова. - Стараемся стабилизировать его состояние. Даем ему витамины, обеспечили специальным питанием.

Слепого пса приютили волонтеры, но он очень ждет настоящий дом.

Рыжий красавец ищет дом

Рыжику нужен настоящий дом, настоящая семья. Волонтеры и неравнодушные люди очень переживают за судьбу мокрого носа и верят, что этот красавец найдет себе новых хозяев. Мальчишка еще молодой, ему около 4 лет. Передвигаться может самостоятельно. Зоозащитники предлагают даже доставку.

Если вы хотите помощь слепому псу, сделать это можно здесь

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