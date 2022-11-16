Смотрела в точку и почти не дышала: в Самаре волонтеры вернули хозяйке найденную в мусорном баке собаку с пробитой головой

Маленькая Умка изрядно настрадалась, но в результате встретилась со своей хозяйкой. Фото: ФлагманВет

В Самаре волонтеры смогли вернуть безутешной хозяйке собаку, найденную в мусорном баке с пробитой головой. Бедное животное почти не дышало и было на волосок от гибели, но неравнодушные зоозащитники при помощи ветеринаров смогли буквально вытащить собачку с того света. И более того – разыскали безутешную хозяйку, которая оплакивала пропажу своей любимицы, и вернули ей собаку. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности этой истории.

Решили, что погибла

Маленькую белую собачку – размером чуть больше кошки – обнаружили в мусорном баке жители соседнего дома. Стояла ранняя весна, на улице было морозно и промозгло, и люди спешили поскорее выбросить мусор и поскорее оказаться дома. Лишь по счастливой случайности несчастное животное не забросали мусорными пакетами. Но собачка, видимо, родилась под счастливой звездой. Люди не заметили ее, но и не поленились проверить, жива ли, а убедившись, что малышка дышит – сразу же позвонили в приют «ФлагманВет».

Собачку нашли в мусорном баке неравнодушные местные жители. Фото: ФлагманВет

- Бочка – так мы назвали новую пациентку – находилась практически в коме, лежала не шевелясь, смотрела в одну точку и почти не дышала, - поделилась воспоминаниями с журналистом «КП-Самара» волонтер приюта «ФлагманВет» Нафиса. – Мы сразу же отвезли ее в ветеринарную клинику и врачи бросились спасать ей жизнь.

Ветеринары смогли правильно поставить диагноз – у собачки оказалась серьезная черепно-мозговая травма.

Четвероногая пациентка очень скучала по дому. Фото: ФлагманВет

- Маленькую и безобидную Бочку со всей силы ударили по голове чем-то тяжелым. А потом, видимо, посчитав, что собака погибла, просто выбросили в мусорный бак, - говорит Нафиса. – Пришлось вводить ей специальный препарат - 400 миллилитров за полчаса. Это помогло, но потом собака еще долго приходила в себя. И то, что она смогла после такой тяжелой травмы подняться и встать на лапы – это настоящее чудо. Особенно если учесть весьма преклонный возраст – 14 лет.

Выскочила со двора и убежала

Однако настоящие чудеса были впереди. Собачка откровенно тосковала в клетке, которую ей отвели на время лечения. И хотя приветливо встречала волонтеров, было явно видно, что она скучает по дому. Зоозащитники рассказали о хвостатой пациентке в социальных сетях, и ее трогательная история облетела весь город, И случилось долгожданное чудо – один из репостов попался на глаза хозяйке собачки, которая, как выяснилось, к тому времени уже долго и безуспешно разыскивала свою любимицу.

Дома Умку с нетерпением ждали. Фото: ФлагманВет

- Оказалось, что нашу подопечную зовут Умка, и что у нее есть дом и любящая хозяйка. Женщина уехала из города на 10 дней, а Умка осталась с ее пожилыми родителями,- рассказывает Нафиса. – В какой-то момент собачка выскочила со двора и убежала. Пожилые люди не смогли ее догнать. А сама она вернуться тоже не смогла – видимо, заблудилась и потерялась. И попалась на глаза недобрым людям, которые ударили собаку по голове и выбросили в мусорный бак.

Встреча Умки с хозяйкой вышла очень трогательной. Несмотря на слабость, собачка буквально крутилась волчком, как юный щенок, а женщина прижимала любимицу к груди и искренне поблагодарила волонтеров за своевременную помощь и спасение четвероногого друга.

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