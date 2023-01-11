«Растираться снегом – опасно»: самарский врач рассказал, как правильно спастись от холода

При морозе главное - защитить голову и надеть побольше слоев одежды Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Морозный циклон окутал Самару: всю неделю горожане перед выходом из дома надевают на себя все самое теплое и передвигаются по улицам, словно пингвины на южном полюсе. Врачи отмечают: количество пациентов с обморожениями в эти дни растет. А все потому, что самарцы разучились правильно спасаться от холода и совершают роковые ошибки. Как их избежать, и как правильно вести себя на морозе, в эфире «Радио КП» (Самара 98.2 FM) рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

Кровь «стынет в жилах»

Александр Муравец отметил: в последние годы самарцы разучились правильно вести себя в холода. Причем это касается не только неопытной молодежи, избалованной глобальным потеплением, но и старшего поколения. Врач объяснил, чем на самом деле опасно долгое пребывание на морозе.

- Речь не просто о замерзших ушах, носе, руках, а о глубоком переохлаждении внутренних органов, что зачастую приводит к необратимым повреждениям, - отметил медик. - То неприятное ощущение холода, которое мы чувствуем на морозе, связано с нашими кожными рецепторами. Нашей коже холодно. Во-первых, потому что она соприкасается с холодным воздухом. А во-вторых, происходит так называемая централизация кровообращения - существенная часть крови забирается от кожи и образует термоподушку, которая выполняет функции термоизоляции жизненно важных органов: мозг, сердце, печень, почки.

Не пейте на морозе

Как часто вы слышали выражения «хряпнуть для согрева»? В народе существует миф, что алкоголь греет. Александр Муравец предупреждает – этот миф не просто не ралбготает, он несет в себе смертельную опасность.

- Спиртное ломает, разрушает защитный механизм централизации. Алкоголь возвращает объем крови к коже и создает объективное ощущение тепла, в то время как наши внутренние органы повреждаются холодом - зачастую необратимо, -предупреждает врач. - В результате кто-то получит пожизненный нефрит, а кто-то может даже погибнуть.

Надевайте шапку

Главный врач Самарского центра медпрофилактики напомнил о главном правиле выживания в морозный день.

- Греет нас не одежда, а прослойки воздуха! Отсюда вытекает очевидный принцип - многослойность. Понижение температуры требует дополнительных слоев одежды. Главное, чтобы они были из натуральных тканей и чтобы ничего не было в обтяжку. Также два важных момента: голова, ноги. По статистике, 30% тепла человек теряет с поверхности головы, это невозможно заменить укутыванием остальных участков тела. Шапка должна закрывать уши! Для ног важен дополнительный слой шерстяных носков, который надевается поверх обычных. Главное - ни обувь, ни носки не должны быть тесными.

Не становитесь под горячую воду и не растирайте кожу

Александр Муравец назвал также самые распространенные ошибки, которые самарцы совершают в попытках «разогнать кровь» после длительного пребывания на холоде. Оказалось, что популярные народные методы могут только навредить.

- Если перемерз - нельзя становиться под горячую воду. Греть руки в горячей воде тоже не нужно, - предупреждает Александр Муравец. - Когда попали домой после холода - лучше ничего не делать минут 15-20, подождите и попейте теплый чай.

Еще одна распространенная ошибка – стремление непременно растереть обмороженные участки кожи снегом.

- Растирание снегом – вообще самое худшее, что можно придумать при обморожении, - говорит врач. - Льдинками мы царапаем кожу, а снег в городе сильно инфицирован, поэтому в эти царапины обязательно попадет инфекция. Заживать это будет очень плохо и долго. Тем более, что у обмороженных тканей нарушена способность к восстановлению. Растираться вообще не надо ничем. Спиртом тоже. Лучше зайти в любое теплое помещение.

Медик рекомендовал перед выходом на мороз мазать кожу жирными кремами, а губы – гигиенической помадой. Также Александр Муравец отметил, что на морозе лучше двигаться более интенсивно, чем нам хочется, но не до отдышки.

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