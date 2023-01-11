Мороз, давай до свидания! Самарцы попрощались с аномальными холодами дубак-челленджем

Мороз даже в -33 градуса - повод повеселиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аномальные самарские морозы уже успели поднадоесть горожанам. Ужасающе холодные маршрутки, рвущиеся трубы, вмерзающие в лед машины, автобусы на трассе и даже замерзающие насмерть водители - все это к счастью на время станет историей. Синоптики оптимистично обещают на 12 января уже всего лишь -12 -17 градусов, а 13 января - в канун Нового года - будет и того теплее, около -10 ... -15 градусов. Ночами будет холоднее, но не сильно: всего до -21. По сравнению с -36 - детские шалости.

Проводить мороз мы в "Комсомольской правде - Самара" решили дубак-челленджем. Всегда хотели это сделать, но не в Сибири же живем. В этом году мороз постарался на славу и, убедившись в прогнозе погоды, что на улице -33 градуса, мы взяли термосы с кипяткоми и отправились веселиться.

Ждем следующих морозов, чтобы повторить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧТО ТАКОЕ ДУБАК-ЧЕЛЛЕНДЖ?

Такую суровую забаву придумали сибиряки, которым к морозам не привыкать. Смысл простой: взять кипяток, не теплую или горячую воду, а именно ту, которая только что закипела, сохранить температуру в термосе. И резко выплеснуть прямо перед собой - или над собой - при морозе не меньше -28 градусов. Эффектно получается, когда вода застывает прямо над моделью, но мы побоялись. И решили красивые фигуры делать перед собой. Вот потренируемся, и сделаем следующий шаг.

Итак, кипяток, выплеснутый из кружки, делает полукруг, причем траекторию полета воды видно, потому что она мгновенно замерзает в морозном воздухе и миллиард кристалликов льда образует полкуруг, чем-то похожий на прическу панка.

Кстати, эта веселая забава имеет под собой в основании научный закон - парадокс. Он гласит, что на морозе кипящая вода застывает быстрее, чем холодная. Открыл парадокс школьник из Таганьики, в честь которого его и назвали - эффект Мпембы.

На фоне ракеты фотографии получились мрачные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В общем у нас получилось красивое облако ледяных брызг - как мы выяснили, более красивые фотографии получаются, если их делать на фоне заходящего солнца. Для самарцев, видимо, подойдет набережная - туда и отправимся в следующий раз. Ведь наверняка морозы еще вернутся. Радует, что не слишком скоро. По предварительным прогнозам до 17 января температура будет только падать. Ну что ж, зато можно покататься на сноубордах, горных и беговых лыжах. Уже 17 января вероятно будет - 7 градусов.

Кипяток испаряется быстрее, чем достигает земли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот по данным специалистов Гисметео вновь будет холодать уже в феврале. Причем в этом месяце к холодам добавятся и снегопады. А мы пока будем верить, что наше качественное прощание с морозами все же проводит их пусть недалеко, но хотя бы на месяц. На зиму мы согласны, но желательно на мягкую, снисходительную. И не очень снежную - на радость коммунальщикам.