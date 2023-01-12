«Увидели собаку и начали стрелять»: как киллер-растяпа убил не того и 20 лет прятался в Тольятти

Роберт Березин в 90-е зарабатывал деньги убийствами. Фото: скриншот видео, программа ЧП на НТВ

Самарский областной суд отказался выпускать свободу киллера-растяпу, который убил не того и на 20 лет скрылся в Тольятти. Роберт Березин, который в 90-е зарабатывал на жизнь заказными убийствами, успешно прятался от правосудия два десятка лет, однако в 2019 году все же был осужден и получил 9,5 лет лишения свободы. 10 января 2023 года в Самарском областном суде рассмотрели его прошение о досрочном освобождении. Журналист «КП-Самара» узнала, какое решение принял областной суд.

Задолжал деньги «браткам»

Раннее утро 19 сентября 1997 года, подъезд столичной многоэтажки на улице Бутырской, рядовой автомеханик Вадим Шеффель выходит выгулять любимую собаку. Неожиданно во дворе раздаются громкие очереди, и в тело несчастного мужчины впиваются пули. Вадим погибает на месте, даже не успев ничего понять. Добив жертву, киллеры Роберт Березин и Андрей Китов срываются с места и моментально скрываются. И лишь потом, услышав в новостях имя погибшего, понимают: они прошляпили настоящую жертву и убили не того.

Настоящей жертвой наемных убийц должен был стать бизнесмен Александр Гнатюк. Он задолжал серьезные деньги фирме, контролировавшейся «медведковской» ОПГ. «Братки» не стали мириться с таким положением дел и заплатили Березину и Китову 10 тысяч долларов за то, чтобы они жестоко наказали должника.

Как выяснилось позже, причиной роковой для Вадима ошибки стала собака. По наводке, которую получили киллеры, бизнесмен также должен был выгуливать поутру своего пса у этого же подъезда. Однако в тот вечер он остался ночевать в квартире жены и избежал смерти, а предназначавшиеся ему пули достались его соседу.

Впрочем, сам Александр расправы тоже не избежал. Поняв свою ошибку, киллеры подкараулили его возле его второго дома и жестоко застрелили уже в следующую ночь около квартиры его супруги.

Из этого оружия расстреляли жертв. Фото: скриншот видео

20 лет спокойно жил в Тольятти

Тогда дело киллера-растяпы Роберта Березина прогремело на всю страну. Столичные следователи сбились с ног, разыскивая преступника, а он преспокойно скрылся в родном Тольятти и жил там вместе с женой и дочкой. Выйти на преступника удалось благодаря оперативной информации, его задержали возле торгового центра на улице Барковской. На суде Березин признался: он ждал такого исхода все эти годы.

Приговором суда Роберту Березину назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 10 января 2023 года Самарский областной суд рассмотрел прошение киллера о смягчении приговора в связи с применением нового закона, но решил оставить приговор без изменения. Роберт Березин и его адвокат отказались от участия в процессе.

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