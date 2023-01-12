«Муж перепутал фен и стайлер»: жители Самары уже выставили на продажу новогодние подарки

Не все подарки оказываются кстати. Некоторые сразу же отправляются на сайт объявлений. Фото: Авито

Новогодние праздники уже позади, а подарки распакованы. Только вот не всем пришлись по вкусу сюрпризы от друзей и родственников. Самарский сайт объявлений заполонили фены, парфюмерия и даже наборы елочных игрушек. Волжане смело распродают ненужные подарки. Одни самарцы просто избавляются от бесполезных, по их мнению, вещей и отдают товары почти даром. Другие же, судя по ценникам, хотят прилично подзаработать. Журналист «КАП-Самара» изучила объявления за последнюю неделю и рассказала, какие новогодние подарки пытаются продать самарцы. Кстати, сразу берите на заметку, что дарить не стоит. Иначе купленный с душой презент может составить компанию ненужным вещам, выставленным на Авито.

Невнимательный муж — горе в семье

Так, первый лот — фен Дайсон. Как так? Желанный для многих дам подарок не порадовал самарчанку? Как оказалось, всему виной стала невнимательность мужа. Слушать надо было лучше свою супругу! Под елкой Полина нашла фен, хоть и приличной марки. А мечтала-то девушка о стайлере.

Дорогой фен не порадовал супругу дарителя. Фото: Авито

- Муж ошибся. Вот пристраиваю. Из коробки не доставала, расческа для брашинга в комплекте, - пишет в объявлении девушка.

Эх, Полина! Даже через сообщение улавливаются нотки разочарования. Ну, ничего, бывают подарки и хуже.

Шар желаний продают всего за 200 рублей. Фото: Авито

Чудо-сувенир

Ярославу, например, вручили шар судьбы. Да, тот самый из американских фильмов, что помогает принимать важные решения. Судя по фото, сами духи настояли на том, чтобы мужчина продал эту странную вещицу. Оценил самарец чудо-сувенир в 200 рублей.

Еще один горе-муж не угодил любимой супруге — подарил духи. Трудно угадать с ароматом парфюма, даже если вам кажется, что вы знаете все о предпочтениях человека. Ну что ж, может эта композиция запахов очарует другую девушку, тем более, что цена хоть и ненамного, но приятнее, чем в магазине.

Угадать с ароматом парфюма бывает сложно. Фото: Авито

Два лучше, чем один

А вот самарчанке Вере можно только позавидовать, окружение ей досталось хорошее — знакомые явно знали, что девушка хочет получить на Новый год. Только перестарались. Подарили эпилятор, а точнее… Два. Одинаковых.

Два эпилятора лучше, чем один. Потому что один можно продать. Фото: Авито

Ненужными оказались и елочные игрушки. Набор деревянных оленей и симпатичных домиков Эльвиру не впечатлил. Может хоть лишняя копеечка от продажи порадует?

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Как вернуть в магазин непонравившийся подарок

Если вы серьезно намерены избавиться от подарка, а на сайте объявлений никто не горит желанием помочь вам с этой задачей, то есть еще один вариант — вернуть презент в магазин. Правда есть нюансы. Самарский юрист Вячеслав Адаев рассказал, как придерживаясь закона, можно вернуть товар. Для этого нужно обратить внимание на несколько моментов.

ЧЕК

- Даже если на руках нет кассового чека, то отказать вам в возврате магазин не может. Подтвердить покупку можно другими доказательствами. Например, это могут быть свидетель, выписка по банковской карте, сведения по дисконтной карте или гарантийный талон.

УПАКОВКА

По словам юриста, у вас есть две недели, чтобы обменять товар. Вернуть его получится только в том случае, если у продавца нет подходящей альтернативы. А что насчет упаковки?

-Особенностей возврата распакованных товаров не предусмотрено. Однако есть исключение. Например, если упаковка является неотделимой частью товара и, если изготовитель специально предупредил о необходимости сохранять ее. Отмечу, что никто не обратит внимание на упаковку, если товар бракованный.

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Вернуть деньги, конечно, возможно. Только вот себе ли? Если даритель оплатил покупку картой, то и деньги за возврат товара придут ему обратно. Забрать стоимость подарка себе получится только в случае оплаты наличными.

- Можно попробовать указать другую карту, но данные должны быть того же покупателя. В законе не имеется определенного запрета на возврат наличными, если оплата производилась картой, но тогда продавцом сразу заинтересуется налоговая служба, которая посчитает эти действия «обналичиванием». Есть вероятность получить штраф.

Судя по всему, пора внедрять в массы wish-листы. Список желанных подарков упростит жизнь и получателю, и дарителю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свинка Пеппа, живая белка и пакет петрушки: самарцы рассказали о самых странных подарках «Тайного Санты»

Самарцы рассказали о самых странных подарках, которые получали от «Тайного Санты» (подробности)