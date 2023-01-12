Принесла бургеры и пиццу: в Самаре юная сотрудница кафе за свой счет накормила сотню пожарных во время ЧП

Самарские пожарные и спасатели безмерно благодарны доброй и отзывчивой девушке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С самого утра, 11 января 2023 года, на улице Некрасовской в Самаре почти сто пожарных и спасателей боролись с огнем. Пожар произошел в жилом доме на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской, рядом с театром «Камерная сцена». В тот день, до самой ночи самарские бойцы провели на месте ЧП. Молодая сотрудница из кафе напротив решила помочь замерзшим и уставшим пожарным и предложила им перекусить.

- Я наблюдала за работой пожарных и спасателей напротив нашего кафе «Black Star Burger». Было очень морозно, спецодежда мужчин покрылись льдом, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Наталья Важенина, которая в тот день занимала должность менеджера кафе. – Я захотела хоть чем-то помочь пожарным и предложила зайти к нам, чтобы перекусить, выпить кофе и немного согреться.

Не ожидали такой щедрости от работницы кафе

На крупных ЧС пожарным обычно предоставляют питание и воду сотрудники городской администрации. В этот раз, когда спасателям принесли бургеры и пиццу, они восхитились щедростью, ведь они даже не догадывались, кто на самом деле стал для них настоящим спасителем в этой сложной борьбе со стихией.

- Работая на крупных ЧС, у нас в принципе нет времени думать, где достать еду. Этим всегда занимается администрация. Потом выяснилось, что это не щедрость администрации, как мы все думали, а просто девчонка - работница ближайшего заведения, кормила нас. Мы бывалые и видавшие многое были в шоке от такого поступка, - говорит спасатель Поисково-спасательной службы Самарской области Владимир Балакиров.

Накормила сотню пожарных за свой счет

Конечно, на пожарах бойцы часто встречают неравнодушных людей, которые приносят воды или бутерброды. Но в этот раз 18-летняя Наталья накормила сотню бойцов одна! За свой счет.

- Руководство кафе не знает, что я помогала в тот день пожарным. Я не говорила никому, но все заказанные блюда для спасателей я оплатила сама, - скромничает Наталья.

После того, как Наталья предложила свою помощь, в кафе начали заходить мужчины в касках и противогазах. Кто-то брал бургеры на вынос, кто-то грелся и кушал внутри заведения. Наталья не помнит, сколько в тот день было обслужено человек, пожарные заказывали сразу по 40 бургеров, а потом приходили другие, чтобы взять немного еды и горячего кофе для своего отряда.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в ликвидации крупного пожара приняли участие 213 человек личного состава и 69 единиц спецтехники. Наталья надеется, что ее поддержка оказалась нужной, и никто не остался голодным.

Наталья меньше года работает в общепите на Куйбышева, но уже помогла многим горожанам Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Готова помогать всем нуждающимся

Девушка поделилась с «Комсомолкой», что она уже не в первый раз помогает нуждающимся. В «Black Star Burger» она работает меньше года, но за это время успела показать свое неравнодушие и доброту.

- К нам иногда заходят люди без определенного места жительства, я могу купить им поесть или отдаю свой обед, который нам выдают на работе. На улице холодно, а еда и горячий чай поможет хоть немного согреться им, - говорит добрая самарчанка.

Пожарные и спасатели, которые работали на месте крупного пожара на Некрасовской безмерно благодарны Наталье Важенина. Редакция «КП-Самара» присоединяется к благодарностям и желает доброй и отзывчивой девушке счастья.

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