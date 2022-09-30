В Самаре пенсионерку, которая домогалась до первоклассницы в своей квартире, проверят на вменяемость

Пенсионерку из Самары отправили на психиатрическую экспертизу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале августа 2022 года Самару потрясла новость о бабушке-педофиле, которая живет в поселке Управленческий. Как рассказал «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, с виду милая пенсионерка затащила за волосы 7-летнюю соседскую девочку в свою квартиру, раздела ее и стала домогаться. Пошло два месяца следствия, и появилась необходимость проверить психическое состояние подозреваемой.

Напомним, 1 августа 2022 года суд принял решение заключить пенсионерку под стражу на два месяца. В конце сентября необходимо было либо продлить меру пресечения в виде заключения под стражей для самарчанки, либо снимать с нее обвинения. Как стало известно «КП-Самара», на последнем заседании судом было принято решение отправить обвиняемую на психиатрическую экспертизу, чтобы понять, вменяема ли она.

- Экспертизу будут проводить в Саратове. На данный момент неизвестно, сколько там пробудет задержанная, - рассказал нам собственный источник в правоохранительных органах.

ЧП в поселке Управленческий произошло вечером, 29 июля 2022 года. Семилетняя девочка гуляла на детской площадке возле своего дома, когда к ней подошла пожилая соседка. Женщина завела ребенка в подъезд, а потом за волосы затащила ее в свою квартиру. Там пенсионерка раздела ребенка и начала трогать за половые органы. В квартире педофилки первоклассница провела почти час.

В настоящее время по факту совращения первоклассницы возбуждено два уголовных дела – по части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека) и части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). Расследование продолжается.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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