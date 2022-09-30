Из министерства - на плац: показываем, как мобилизованные проходят военную подготовку в Самаре

Самарские мобилизованные проходят военную подготовку

Мобилизованные в Самарской области военнослужащие приступили к военной подготовке. Из всех, кто уже поступил в военные части, формируют штатные подразделения. Затем проходит обучение и слаживание, ведь выполнять боевые задачи предстоит вместе, плечом к плечу.

Роман Е. - командир полка. Он кадровый военный, в мирное время работал в министерстве транспорта Самарской области. Но как только услышал о частичной мобилизации - пришел в военкомат.

- Это долг любого мужчины. Я знаю офицеров, которые пришли в военкомат, потом сюда, не получая повесток, - говорит Роман.

В его подчинении - десятки людей, и мобилизованные, и добровольцы. У всех боевой настрой и желание помочь родине в непростое время. Между занятиями военнослужащие проводят время за игрой в шахматы и шашки, чтением книг и газет. Можно выходить за пределы части - например, в магазин. Впрочем, тратить деньги необходимости нет. Питание в части отличное - повара стараются для защитников родины.

- Все довольны, проходят по раздаче, говорят спасибо. Мы стараемся всех порадовать, - говорит заведующая производством столовой Наталья Чукалина.

Напомним, что частичная мобилизация в Самаре продолжается, военкоматы работают, чтобы выполнить задачи высшего руководства. Военнослужащих доставляют в военные части в Рощинском, на Кряже. Здесь уже все проходят подготовку, в том числе и огневую, вспоминают, как обращаться с оружием. Впереди - отправка на территории освобожденных республик, население которых на референдуме высказало желание стать частью России.

Также стоит отметить, что президент накануне отметил недостатки первых дней частичной мобилизации и призвал исправиться. В Самарской области появилась рабочая группа по вопросам частичной мобилизации в регионе, а также чат-бот, в который можно написать все свои вопросы - @mobilization163_bot.