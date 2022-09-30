Как в Самаре будут ходить дачные автобусы с 1 октября 2022

В Самаре заканчивается сезон дачных перевозок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 1 октября дачные автобусы будут ходить только по выходным дням, сообщает городская администрация. Рассказываем, как будут ходить дачные автобусы в Самаре в октябре 2022.

Если ранее помимо выходных поехать на дачу можно было в среду и пятницу, то теперь автобусы работают только по выходным.

Сейчас в Самаре действуют 29 дачных маршрутов. Ранее мы публиковали маршруты движения и пункты отправления автобусов.

Оплатить проезд в дачных автобусах можно наличными или с помощью различных карт. Пассажиры могут воспользоваться социальной картой, картой школьника и садово-дачной картой.

Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» («ОТК») напоминает пассажирам, что лучше заранее, перед поездкой проверить баланс своих карт и своевременно его пополнять, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями карты во время поездки.

Дачные автобусы будут ходить до 31 октября, после чего сезонные перевозки завершатся. Как отмечают в городской администрации, автобусы из города будут выходить на час позже, а возвращаться - на час раньше. Это связано с уменьшением светового дня, объясняют в мэрии. Автобусы традиционно востребованы на протяжении всего дачного сезона в Самаре.

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