«Неизвестный караулил в кустах»: в Самаре ищут бесследно пропавшую красавицу-мать четверых детей

Девушка пропала 29 сентября, с того момента о ней ничего неизвестно. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В конце сентября жителей областного центра потрясла невероятная история. В Самаре бесследно исчезла 29-летняя Мариам Асоян. Красавица, мама четверых детей просто внезапно испарилась. А после история обросла жуткими подробностями. Очевидцы сообщали, что девушка спешила на школьное собрание, когда на нее напал неизвестный.

Не первое нападение

Информация об исчезновении 29-летней Мариам появилась 30 сентября. По данным областного ГУ МВД, девушка ушла из своего дома на улице Минской примерно в 18:00 29 сентября. С того момента о ней никто ничего не слышал.

Одновременно с этим сведения появились в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Самарцы были поражены: молодая красивая девушка исчезает не глубокой ночью, а вполне в безопасное время. Что же могло произойти?

Горожане сообщали, что узнали о произошедшем из школьного чата. Мол, пришло сообщение: «Пропала мама третьеклассника. Ушла из дома на школьное собрание, однако не дошла. Возможно, кто-нибудь видел что-то подозрительное».

Оказалось, что ничего подозрительного очевидцы не видели, однако сообщили другую, не менее пугающую информацию. По их словам, в тот вечер неподалеку от места исчезновения девушки были нападения. Одно из них якобы произошло на улице Черемшанской, в районе дома №156, другое – на Нагорной, 138б. А позже появились сведения, что неизвестный напал и на пропавшую Мариам.

– Говорят, что он поджидал ее в кустах. Она спокойно шла по тротуару. Внезапно неизвестный – высокий мужчина – выскочил и схватил девушку. После этого она исчезла, – пишут очевидцы.

«У нее четверо детей, работает няней»

О самой Мариам известно мало – только то, что пишут якобы знакомые с ней люди. Они сообщили о профессии и семье девушки.

– У нее четверо детей, один еще совсем маленький. Она работает няней в нашем детском саду. Вроде сейчас находится в декрете, – рассказали самарцы.

Обеспокоенные граждане признаются, что история жутко их напугала. Они боятся, что неизвестный – в случае, если он действительно был – продолжит орудовать в городе. Одновременно с этим жители переживают за детей Мариам.

– Это очень ужасная история. Как объяснить деткам, почему их мама все еще вернулась домой, где она? Они наверное в шоке, – делятся интернет-пользователи.

Поиски ведутся

Сейчас в городе ведутся активные поиски Мариам Асоян. Ориентировка с приметами девушки направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

– Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей. Помощь в розыске местной жительницы оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт», – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Параллельно с этим в розыскных мероприятиях участвуют сами жители. Правда, они ведут поиски самостоятельно: списываются в чатах и отправляются прочесывать местность. В данный момент результатов нет.

– Мы смотрели по улице, а нужно искать по подъездам, заброшенным зданиям. Вдруг ее удерживают там, – отмечают добровольцы.

Отметим, что официальная информация о нападении на Мариам Асоян не поступала.

Всем, кто хочет помочь в поиске девушки, стоит обратить внимание на ее приметы. На вид ей 28 лет, рост 160-174 см, телосложение худощавое. У нее прямые черные волосы и светло-зеленые глаза.

В день исчезновения Мариам была одета в черную кожаную куртку, черные штаны, обута в темные ботинки. С собой взяла черную сумку.

Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о ее местонахождении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 373-76-40, 956-07-66 или 112. Конфиденциальность гарантируется.