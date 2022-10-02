«Угрозы людям нет»: судебная экспертиза опровергла аварийность приговоренной к сносу многоэтажки в центре Самары

Крепкий трехэтажный дом хотели признать аварийным и снести Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители Дома Просвещенцев на ул.Галактионовской, 45, ведут борьбу за свой дом. В мэрии крепкое трехэтажное кирпичное здание неожиданно признали аварийным и обязали самих же жильцов его снести. Люди возмутились и пошли в суд. В конце сентября 2022 года судебная экспертиза признала Дом Просвещенцев пригодным к проживанию и опровергла его аварийность. Жители дома рассказали подробности журналисту «КП-Самара».

Про аварийность узнали случайно

Дом Просвещенцев стал первым многоквартирным домом в стране, построенным на средства учительского кооператива. Его сдали в эксплуатацию в 1935 году. С тех пор у жителей к его состоянию претензий нет, тем более что перед ЧМ-2018 в доме капитально отремонтировали фасад и крышу. Однако этой весной жители случайно узнали, что их дом признали аварийным. Более того - они сами обязаны его снести.

- Про то, что наш дом признали аварийным, я узнала случайно - просто перестали приходить платежки от Фонда капремонта, - рассказала журналисту «КП-Самара» старшая по дому Анна Гудкова.

Выяснилось, что дом межведомственная комиссия Самарского района признала аварийным еще в начале 2022 года. Причем сделала это даже без осмотра, только на основании экспертного заключения некоей компании АБ «Вира». Правда, ни одного «эксперта» этой компании в доме, в который можно попасть только если дверь откроют сами жильцы, здесь не видели. Наверное, именно поэтому в заключении «экспертизы» немало расхождений с реальным положением вещей. А фотографии в заключении «экспертизы» и вовсе скачаны из интернета.

Судебная экспертиза опровергла выводы сомнительных "экспертов". ото: предоставлено "Комсомольской правде"

Пригоден для проживания

Жители не согласились с мнением администрации и сомнительных экспертов и обратились в суд. Была назначена судебная экспертиза. В сентябре независимые эксперты побывали в Доме Просвещенцев и на минувшей неделе представили свой отчет: судебной экспертизой, выполненной ООО «ГРАД-Оценка», дом признан не аварийным и пригодным для проживания.

- Техническое состояние строительных конструкций жилого дома, расположенного по адресу ул.Галактионовская, 45, оценивается как работоспособное, выявленные дефекты и повреждения в конструкциях здания не влияют на его эксплуатацию, - говорится в заключении экспертизы (имеется в распоряжении редакции – прим.ред.).- С учетом выявленных дефектов и повреждений дальнейшая эксплуатация жилого дома с учетом требований, предъявляемых к жилым помещениям, возможна. Угроза жизни и здоровью граждан от эксплуатации данного жилого дома отсутствует.

Общественная поддержка

В защиту Дома Просвещенцев уже выступили и самарские общественные эксперты. Директор единственного в стране музея архитектуры им Щусева Елизавета Лихачева написала письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой не допустить снос здания и присвоить ему статус памятника архитектуры. А руководитель самарского регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова и председатель Ассамблеи народов Самарской области Юрий Еругин отправили заявление в УГОКН Самарской области на присвоение зданию статуса объекта культурного наследия.

В то же время жильцы уверены, что от действий сомнительных оценщиков могут пострадать и другие здания.

- По итогам тендера «АБ «Вира» обследовало 180 домов вместе с нашим, - говорит житель Дома Просвещенцев Борис Коценко. – Насколько результаты этих обследований соответствуют действительности- большой вопрос. Возможно, проверка прокуратуры могла бы выявить немалый ущерб бюджету Самары от работы таких «экспертов.

Ситуация уже вызвала внимание депутата Госдумы Александра Хинштейна.

- Мы обязательно добьемся отмены сомнительного решения и спасем «Дом просвещенцев»,- заверил депутат в соцсетях.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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