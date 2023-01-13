Дом виноторговца чудом уцелел в пожаре: краеведы рассказали малоизвестные факты об образовании Самарской губернии

В этом доме 172 года назад была образована Самарская губерния

1 (13) января 1851 года на карте Российской империи появилась Самарская губерния. В день 171-й годовщины образования региона «КП-Самара» вспоминает примечательный факты из истории основания региона.

По императорскому повелению

1 января 1851 года в Самаре праздновали не Новый год (тогда это еще не было повсеместно принято), а образование новой губернии.

«Губернию сию составить из трех уездов Оренбургской губернии: Бугульминского, Бугурусланского и Бузулукского, из двух уездов Саратовской губернии: Новоузенского и Николаевского, разделив последний по значительности в нем населения на два особых уезда, а сверх того в состав новой губернии отчислить от Симбирской губернии Ставропольский уезд и лежащие на левом берегу части уездов Самарского и Сызранского, образовав из них новый Самарский уезд», - цитирует повеление императора Николай I сайт историческая-самара.рф.

Высочайший указ был подписан 6 декабря 1950 года. Руководить новым регионом оперативно был направлен тайный советник Степан Волховский, до этого руководивший Вологодской губернией.

Несгоревший актив виноторговца из Симбирска

Проблема заключалась в том, что торжества по случаю образования Самарской губернией проводить было попросту негде. Дело в том, что летом 1850 года Самара выгорела практически дотла. Относительно уцелевшими были лишь несколько каменных домов.

Один из них принадлежал купцу Ивану Макке из столицы соседней губернии – Симбирска. Макке владел сетью виноторговых лавок и решил «вложиться в недвижимость» - построил каменный особняк на углу нынешних улиц Комсомольской и Алексея Толстого. Притом, если верить свидетельствам современников, Макке в этом дом сам ни разу даже не наведался.

Каменный «актив» виноторговца мог в буквальном смысле сгореть со всей остальной Самарой, но каким-то чудом почти не пострадал от огня – возможно, помогла непосредственная близость к Волге. В итоге вложение Макке через полгода с небольшим после пожара стало приносить ему прибыль. Здание арендовало новообразованное правление губернии.

В доме поселился губернатор Волховский, здесь же прошли и торжества по случаю образования губернии.

«Что скажет купечество?»

Если симбирский купец Макке на образовании новой губернии заработал, то купцам самарским пришлось потратиться.

Именно на взносы купечества был организован торжественный обед на 108 персон. Среди почетных гостей были сенатор Федор Переверзев, специально приехавший из Санкт-Петербурга, и генерал-губернатор Самарский и Оренбургский Василий Перовский.

Епископ Симбирский и Сызранский Феодотий отслужил молебен и благословил новую губернию иконой Святителя Алексия. После чего с тоста за здоровье императора начался пир. И когда все присутствующие достигли возвышенного состояния духа, новый губернатор объявил сбор средств на восстановление Самары от пожара.

Речь Волховского была столь проникновенной, что торговцы не стали скупиться на взносы. Каждый из купцов жертвовал от 2 до 6 тысяч рублей серебром. Перевод на современные деньги будет в большой степени условным, но приблизительно это эквивалент от 5 до 15 миллионов нынешних рублей.

Судьба особняка Макке

Неудивительно, что уже к апрелю 1851 года в столице новой губернии открылись основные социальные службы, а чуть позже и прочие присутственные места.

Традицию же праздновать 1 января Новый год с елкой ввел в Самаре следующий губернатор – Константин Грот, это произошло спустя три года после образования губернии.

- Использовал ли Константин Грот особняк Макке? Сложно сказать, сведения противоречивы. Но в любом случае это здание, где потом было реальное училище, заслуживает лучшей судьбы. Сейчас оно в ужасном разрушенном состоянии. Хочется верить, что особняк все-таки будет восстановлен, и когда-нибудь в нем пройдет торжество по случаю юбилея губернии, - не теряет надежды самарский краевед Александр Завальный, главный библиограф Самарской областной научной библиотеки.

Кстати, у библиотеки тоже праздник в один день с губернией. Она была открыта 1(13) января 1860 года. Поздравления от «КП-Самара»!