Эдуард Шарлот сообщил в соцсетях о собственной смерти Фото: Мария БОДРОВА

В соцсетях певца Эдуарда Шарлота из Самары, который сообщил о своей смерти, появился новый трек. Пост опубликован в телеграм-канале якобы умершего музыканта в пятницу, 13 января, буквально на следующий день после того, как певец сообщил о своей смерти на страничке Вконтакте. «КП-Самара» рассказывает подробности.

Был онлайн после «смерти»

Информация о якобы смерти самарского певца Эдуарда Шарлота появилась в ночь на 12 января. Правда, запись сразу вызвала некоторое сомнение, ведь подписчикам от имени певца сообщалась и дата похорон – почти через месяц.

- Эдуард скончался. Приносим свои соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля, - гласило сообщение в соцсетях.

Новость взволновала фанатов музыканта, однако многие из них усомнились в том, что это действительно случилось- ведь год назад Эдуард уже сообщал о своей якобы смерти. Тогда это было сделано ради хайпа. Подписчики предположили, что на этот раз цель та же.

Сомнений добавила дата предполагаемых похорон – 7 февраля, день рождения певца.

Знакомые молодого человека в беседе с журналистом «КП-Самара» сообщили, что виделись с ним буквально незадолго до предполагаемой гибели, и с Эдуардом все было хорошо. Номер телефона Шарлота оказался не в сети. Однако уже после сообщения о смерти подписчики обнаружили, что певец выходил онлайн в соцсети.

«Шарлот покинул нас, но оставил музыкальное творение»

А 13 января в телеграм-канале певца появился новый ролик.

- Шарлот покинул нас, но оставил музыкальное творение, - такими словами начинается ролик.

В ролике представлена новая песня Шарлота – «Красы растекайся потоп». Музыкальная композиция иллюстрируется фотографиями природы, которые, как утверждают авторы видео, взяты из личной коллекции Эдуарда.

Многие подписчики уже заявили, что новое видео свидетельствует о том, что певец жив, а известия об его смерти – не более чем пиар-ход. Однако достоверно статус певца – жив он или нет – по-прежнему неизвестен.

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