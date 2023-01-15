Оперировал дважды и подарил имя дочери: самарчанка рассказала удивительную историю об ушедшем из жизни акушере-гинекологе

Врач дважды оперировал самарчанку и дал имя ее дочери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 15 января простились с ушедшим из жизни врачом акушером-гинекологом областного кардиодиспансера Виталием Луневым. Проводить доктора в последний путь пришли не только коллеги, но и благодарные пациентки. За почти 50 лет работы Виталий Михайлович помог появиться на свет тысячам деток. Для каждой пациентки он находил добрые слова, а его высокий профессионализм и человечность еще при жизни стали настоящей легендой. Многие пациентки признаются: их дети благополучно появились на свет только благодаря Виталию Луневу. Самарчанка Наталья Медведкова поделилась с журналистом «КП-Самара» своей удивительной историей об ушедшем из жизни медике.

Решил оперировать сам

Наталья вспоминает: с Виталием Михайловичем она познакомилась в далеком 1997 году. В это время женщина была беременна вторым ребенком.

- За год до этого я родила первенца. С родовой деятельностью возникли некоторые проблемы, но все же родила сама, - вспоминает Наталья. – А через год я угодила на сохранение в отделение к Виталию Михайловичу. Он собрал консилиум, и медики решили: рожать самой мне опасно, нужно кесарево сечение. Операцию назначили на Сочельник, 6 января, оперировать должен был лечащий доктор.

Наталья, конечно, переживала - все-таки новогодние праздники. Но покорно легла под наркоз, выбора не было. А когда проснулась – увидела рядом Виталия Михайловича. Он сказал, что решил все-таки оперировать сам.

- Восстановление прошло просто идеально, все было хорошо, - вспоминает Наталья.

Валерий Лунев был врачом с золотыми руками и добрым сердцем. Фото: соцсети

«Любопытно, что я натворил»

А через два года женщина, у которой к тому времени было два маленьких сына, пришла за дочкой.

- Роддом на Аэродромной был закрыт на помывку и меня отправили в роддом «Красного Креста» на Льва Толстого,- вспоминает Наталья. - Сижу, жду очереди и вижу - идет Виталий Михайлович, улыбается. Узнал меня, говорит, мол, пойдем со мной. Просил – что, опять за мальчиком? Нет, говорю, в этот раз за девочкой. Помню, он еще пошутил, что пока не родишь, не узнаешь, сын это или дочка, мол, мало ли что говорят на УЗИ.

Наталье опять назначили плановое кесарево. Виталий Лунев сказал, что операция пройдет уже на следующий день – мол, чего ждать, родишь и возвращайся домой к детям. Наталье назначили лечащего доктора, но когда она утром вошла в операционную, то увидела там улыбающегося Виталия Михайловича.

- В ответ на мои вопросы он рассмеялся и говорит – дескать, очень уж любопытно мне, что я тебе там в прошлый раз натворил, вот открою посмотрю, - вспоминает Наталья. - Так он меня и прооперировал второй раз.

«А здесь и правда Настя»

Эпидуральная анестезия позволила женщине остаться в сознании. Во время операции доктор все время шутил и спрашивал, как пациентка хочет назвать ребенка.

- Я говорю - Виктория или Валерия, а муж хочет назвать Настей, - рассказывает Наталья. – И тут он вынимает дочку, показывает мне ее и говорит - а здесь и правда Настя.

Сейчас дочке Натальи Анастасии уже 22 года. Больше женщина в роддоме не бывала, но память о своем любимом докторе пронесла через года.

- Дочь всегда раньше спрашивала, почему ее так назвали. И я ей всегда рассказывала эту историю, она стала семейной легендой. Теперь Настенька будет пересказывать ее уже своим детям, - говорит Наталья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Помог родиться тысячам малышей: в Самаре ушел из жизни акушер-гинеколог Виталий Лунев

В Самаре в январе 2023 ушел из жизни акушер-гинеколог областного кардиодиспансера Виталий Лунев (подробности)