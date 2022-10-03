«Должен – значит, отдашь последнее»: В Тольятти коллекторы силой забрали машину у инвалида за долг в 40 тысяч рублей

Машину инвалида забрали прямо со двора средь бела дня Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дикая история произошла в Тольятти. Здесь у инвалида коллекторы силой забрали единственный автомобиль, необходимый мужчине для визитов в больницу. Причем поводом послужил долг всего в 40 тысяч рублей. Имущество коллекторы забрали, не дожидаясь соответствующего решения суда. Сейчас в деле разбираются правоохранители. Пострадавший рассказал журналисту "КП-Самара" подробности событий.

Взял вынужденный кредит на операцию

Некоторое время назад Сергею Ражеву из Тольятти поставили страшный диагноз, у него обнаружили редкое заболевание крови. Мужчине нужна была срочная дорогостоящая операция по переливанию, поэтому он пошел на отчаянные меры и оформил кредит в микрофинансовой организации. Это вынужденное решение позже повлекло за собой череду неприятных событий.

После операции Сергей стал инвалидом и был уволен с работы по состоянию здоровья. Началось долгое послеоперационное лечение, которое требовало затрат и времени. Возможности выплачивать взятый ранее кредит у тольяттинца не было, а через некоторое время раздался первый звонок от коллекторов. Долг составил 47 тысяч рублей.

- Коллекторы начали шантажировать меня, я пытался объяснить ситуацию и попросил отсрочку. Однако мои доводы не действовали на них, они требовали полную сумму здесь и сейчас, иначе, как мне сказали, они начнут действовать по-своему, - рассказывает журналисту «КП-Самара» пострадавший.

Забрали единственное средство передвижения до суда

В конце сентября 2022 года мужчине пришла повестка в суд. Заседание по делу о задолженности компании «Ваш инвестор» должно состояться 18 октября, но в прошлую пятницу случилось то, чего Сергей никак не ожидал.

- Я был дома, когда сработала сигнализация на моем автомобиле Лада Гранта. Это было 30 сентября днем. Я выглянул в окно и увидел, как машину грузит эвакуатор. Я выбежал во двор и показал документы на машину, спрашивал, на каком основании они забирают автомобиль. Мне ответили просто «Раз должен – значит, мы забираем твою машину». Я пытался их остановить, говорил, что они не имеют на это законного основания, но меня силой оттолкнули, - рассказывает Сергей.

Автомобиль Сергею жизненно необходим Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам Сергея, его машина состоит в реестре инвалидов, а такие авто в счет уплаты долга нельзя забирать. Однако коллекторы забрали у инвалида из Тольятти единственное средство для передвижения, которое ему крайне необходимо для посещения врачей. Кроме того, вопрос об изъятии автомобиля должен был решаться через суд, а до назначенного заседания почти месяц.

Мужчина сразу пошел в полицию, чтобы написать заявление. В 21 отделе полиции он пробыл несколько часов, написал заявление на угон и на побои со стороны эвакуаторщиков. Полицейские связались с фирмой по микрозаймов и узнали, куда увезли Гранту. Как выяснилось, из Тольятти эвакуатор уехал в Самару. Сергей умолял полицейских остановить нелегальное завладение его имуществом по горячим следам, однако оперативных действий не последовало.

- Я не понимаю, почему полицейские не стали преследовать эвакуатор с моей машиной. Без решения суда – это угон средь бела дня! Можно же было остановить этот коллекторский беспредел сразу же, как только я обратился к ним. Но у меня только приняли заявление и несколько часов проводили опрос, - задается вопросом пострадавший.

Коллекторы написали смс, после того, как забрали машину Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Все выходные тольяттинец провел в нервном состоянии. Так как ранее Сергея поставили также не учет в ПНД, у него случился очередной приступ. Все дни он принимает специальные препараты, чтобы привести себя в чувства. Он вызванивал друзей и знакомых, которые могли бы помочь в сложившейся ситуации, обратился к адвокату, писал обращения в приемную губернатора и искал подобные случаи и способы их разрешения в Интернете. В понедельник, 3 октября, тольяттинец пошел писать заявление в прокуратуру. Как рассказал журналисту пострадавший, дело взял на личный контроль прокурор Автозаводского района Тольятти.

Ассоциация инвалидов России предложила свою помощь

За выходные история с машиной Сергея получила небольшой резонанс, в итоге ему позвонили из главного офиса микрофинансовой организации в Новосибирске, чтобы уточнить все детали этого непростого дела. Позже поступил звонок от представителя Ассоциации инвалидов России, который пообещал помочь в разрешении конфликта. Кроме того, звонивший посоветовал тольяттинцу обратиться в СМИ, чтобы об этом узнали как можно больше людей. По совету знакомых, Сергей Ражев обратился к нам.

- Каждую минуту я выглядываю в окно в надежде, что мою машину вернут. С моим диагнозом врачи отсчитали мне 6-7 лет. Я надеялся прожить их спокойно и счастливо. Я готов был выплачивать задолженность частями, но коллекторы решили забрать у меня все, что осталось, сразу, - говорит мужчина.

«Комсомолка» направила запросы в ГУ МВД по Самарской области и в прокуратуру, чтобы получить разъяснения по сложившейся непростой ситуации. Мы будем следить за развитием событий.

Комментарий адвоката:

Максим Ткач, юрист:

- По закону никакое имущество коллекторы изымать не имеют права. Это может сделать только судебный пристав на основании решения суда. Кроме того, долг Сергея Ражева составляет всего 47 тысяч, что намного меньше рыночной стоимости автомобиля, поэтому в данном случае даже действия пристава с исполнительным производством можно признать незаконным. В федеральном законе на действия коллекторов предусмотрены жесткие ограничения, в том числе сколько раз они могут звонить и напоминать о задолженности, в какое время и с какой частотой. Кредитор может только предложить пути решения возникшего спора, уведомить о наличие долга, но полномочий на изъятие имущества у них нет.

В ситуации Сергея Ражина из Тольятти, который является инвалидом третьей группы, действует гражданский правовой кодекс. ГПК РФ Статья 446. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам 1. Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности: средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество.

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