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Общество17 января 2023 12:00

В прорубь нырнуть, с медведем обняться: как сейчас живет самарский блогер Серж Морж

Самарский блогер Серж Морж дал советы новичкам крещенских купаний
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Серж Морж продолжает веселые купания

Серж Морж продолжает веселые купания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В канун Крещения окунуться в прорубь пробуют даже те, кто обычно ничем подобным не занимается. И с некоторым чувством превосходства на них смотрят моржи – те самые люди, которым чем холоднее вода, тем лучше. В Самаре об особенностях зимних купаний подписчикам рассказывает блогер-миллионник Серж Морж. Накануне Крещения он рассказал журналисту «КП» - Самара», как живет сейчас, почему поменял стилистику роликов. И дал полезные советы новичкам, которые только собираются окунуться в прорубь на Крещение в первый раз.

Велком ту Раша! Мать вашу

Сергей Трифонов – бывший военный. Он провел свое детство в Ташкенте, потом переехал в Краснодар. Мальчик с раннего возраста увлекся спортом, он понимал, что «в здоровом теле – здоровый дух». Любовь к холодной воде у Сергея появилась после купаний в горных реках, где температура не поднимается выше +3 градусов. Зимой спортсмен часто выходил на пробежки и шокировал прохожих в тулупах своим голым торсом в -42 градуса морозов. Несколько лет назад он всерьез занялся моржеванием и решил делиться успехами с адуиторией, начал снимать смешные ролики. То он убирается на льдине, то угоняет ее от берега, то выныривает с чашкой кофе из проруби. Снимал Серж и ледяную рыбалку, и обед у кромки льда.

Самарец стал одним из первых «моржей» в Тик Токе и за короткое время его видео стали популярны по всему миру. В пандемию социальная сеть начала развиваться еще больше, а Серж Морж уже набирал по 30-50 тысяч просмотров своих юмористических видеороликов в сутки.

- Я ныряю в прорубь, поливаю лед кетчупом или ем мороженое. Это необычно для других, поэтому и популярно. Сейчас на моих каналах в ютубе, Тик Токе, ВК миллионы подписчиков. Меня даже начали пародировать другие моржи, но тот, кто был первым, тот первым и останется, - говорит он. Сначала фирменной фразой мужчины было: «Обнял, прижал». Теперь каждый ролик заканчивается словами: «Велком ту Раша! Мать вашу». И каждый раз он показывает градусник: вот -28, вот -35, вот -38! Ролики набирают миллионы лайков, под ними восторженные комментарии и недоверчивые зрители, которые везде ищут фотошоп.

Спустя пару лет Сергей Трифонов стал реже выкладывать новые видео и радовать своих подписчиков экстравагантным контентом. По словам «моржа», ему перестало быть интересным снимать одно и то же. Сергей уже снимал видео с медведями, пробовал себя в качестве социального блогера, который показывает коммунальные проблемы жителей Самары, а в ближайшее время «морж» отправится покорять льды Байкала.

- Сложно придумать что-то новое в купании во льду. Да и сейчас не те времена, чтобы хайповать. Я сам военный в отставке и буквально сижу на чемоданах. Если Родина позовет – поеду, - говорит Сергей Трофимов.

Моржевать надо с головой

Для самарского «моржа» снимать короткие видео дляТик Тока – это баловство. Он завел аккаунты для того, чтобы просто было. По словам Сержа Моржа, он не стремился никогда давать рекламу в своих роликах, хотя предложения были заманчивые.

- Один банк предложил мне 300 тысяч рублей за рекламу своих услуг. Они даже дали мне сценарий, но я ужаснулся. Я никогда не стану делать то, что мне не нравится, поэтому отказался. Видео в соцсетях должно быть интересным, я считаю, - рассказывает популярный блогер.

- Холод – он у нас в голове. Люди привыкли, что тепло – хорошо и комфортно. Им не хочется выходить из зоны комфорта, а иногда это очень даже полезно, - говорит Серж Морж.

По словам самарского «моржа», при погружении в ледяную воду мозг дает кровеносным сосудам работать усерднее, чтобы согреть кожу. Организм начинает активно бороться с холодом, кровь разжижается, что препятствует застоям.

- Я никогда не буду рекомендовать кому-то краткосрочные погружения или обливание ледяной водой. В первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом. Могу сказать только одно, что «моржи» реже болеют, но все же людям, у которых уже есть хронические заболевания, в частности болезни сердца, лучше воздержаться от моржевания, - советует Сергей Трифонов из Самары.

Во время погружения температура тела человека резко может подняться до 41-42 градусов, а затем также резко упасть до 35 градусов. После таких процедур Сергей ощущает прилив сил, его кровь насыщается кислородом, настроение улучшается.

- Такой же эффект может быть достигнут и при дыхательных упражнениях. Но для меня также важно единение с природой. Моржевание – это философия, - говорит Сергей.

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