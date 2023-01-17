В прорубь нырнуть, с медведем обняться: как сейчас живет самарский блогер Серж Морж

Серж Морж продолжает веселые купания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В канун Крещения окунуться в прорубь пробуют даже те, кто обычно ничем подобным не занимается. И с некоторым чувством превосходства на них смотрят моржи – те самые люди, которым чем холоднее вода, тем лучше. В Самаре об особенностях зимних купаний подписчикам рассказывает блогер-миллионник Серж Морж. Накануне Крещения он рассказал журналисту «КП» - Самара», как живет сейчас, почему поменял стилистику роликов. И дал полезные советы новичкам, которые только собираются окунуться в прорубь на Крещение в первый раз.

Велком ту Раша! Мать вашу

Сергей Трифонов – бывший военный. Он провел свое детство в Ташкенте, потом переехал в Краснодар. Мальчик с раннего возраста увлекся спортом, он понимал, что «в здоровом теле – здоровый дух». Любовь к холодной воде у Сергея появилась после купаний в горных реках, где температура не поднимается выше +3 градусов. Зимой спортсмен часто выходил на пробежки и шокировал прохожих в тулупах своим голым торсом в -42 градуса морозов. Несколько лет назад он всерьез занялся моржеванием и решил делиться успехами с адуиторией, начал снимать смешные ролики. То он убирается на льдине, то угоняет ее от берега, то выныривает с чашкой кофе из проруби. Снимал Серж и ледяную рыбалку, и обед у кромки льда.

Самарец стал одним из первых «моржей» в Тик Токе и за короткое время его видео стали популярны по всему миру. В пандемию социальная сеть начала развиваться еще больше, а Серж Морж уже набирал по 30-50 тысяч просмотров своих юмористических видеороликов в сутки.

- Я ныряю в прорубь, поливаю лед кетчупом или ем мороженое. Это необычно для других, поэтому и популярно. Сейчас на моих каналах в ютубе, Тик Токе, ВК миллионы подписчиков. Меня даже начали пародировать другие моржи, но тот, кто был первым, тот первым и останется, - говорит он. Сначала фирменной фразой мужчины было: «Обнял, прижал». Теперь каждый ролик заканчивается словами: «Велком ту Раша! Мать вашу». И каждый раз он показывает градусник: вот -28, вот -35, вот -38! Ролики набирают миллионы лайков, под ними восторженные комментарии и недоверчивые зрители, которые везде ищут фотошоп.

Спустя пару лет Сергей Трифонов стал реже выкладывать новые видео и радовать своих подписчиков экстравагантным контентом. По словам «моржа», ему перестало быть интересным снимать одно и то же. Сергей уже снимал видео с медведями, пробовал себя в качестве социального блогера, который показывает коммунальные проблемы жителей Самары, а в ближайшее время «морж» отправится покорять льды Байкала.

- Сложно придумать что-то новое в купании во льду. Да и сейчас не те времена, чтобы хайповать. Я сам военный в отставке и буквально сижу на чемоданах. Если Родина позовет – поеду, - говорит Сергей Трофимов.

Моржевать надо с головой

Для самарского «моржа» снимать короткие видео дляТик Тока – это баловство. Он завел аккаунты для того, чтобы просто было. По словам Сержа Моржа, он не стремился никогда давать рекламу в своих роликах, хотя предложения были заманчивые.

- Один банк предложил мне 300 тысяч рублей за рекламу своих услуг. Они даже дали мне сценарий, но я ужаснулся. Я никогда не стану делать то, что мне не нравится, поэтому отказался. Видео в соцсетях должно быть интересным, я считаю, - рассказывает популярный блогер.

- Холод – он у нас в голове. Люди привыкли, что тепло – хорошо и комфортно. Им не хочется выходить из зоны комфорта, а иногда это очень даже полезно, - говорит Серж Морж.

По словам самарского «моржа», при погружении в ледяную воду мозг дает кровеносным сосудам работать усерднее, чтобы согреть кожу. Организм начинает активно бороться с холодом, кровь разжижается, что препятствует застоям.

- Я никогда не буду рекомендовать кому-то краткосрочные погружения или обливание ледяной водой. В первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом. Могу сказать только одно, что «моржи» реже болеют, но все же людям, у которых уже есть хронические заболевания, в частности болезни сердца, лучше воздержаться от моржевания, - советует Сергей Трифонов из Самары.

Во время погружения температура тела человека резко может подняться до 41-42 градусов, а затем также резко упасть до 35 градусов. После таких процедур Сергей ощущает прилив сил, его кровь насыщается кислородом, настроение улучшается.

- Такой же эффект может быть достигнут и при дыхательных упражнениях. Но для меня также важно единение с природой. Моржевание – это философия, - говорит Сергей.