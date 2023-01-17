«Спасти жизнь за секунды»: в Самаре разработали уникальный кровоостанавливающий жгут для солдат на СВО

Самарские предприниматели разработали эксклюзивный жгут, который за секунда сохранит жизнь раненым Фото: Наталья АРТЯКОВА

Самарские умельцы разработали и наладили изготовление специального кровоостанавливающего жгут для СВО, который не имеет аналогов в мире. Самарские предприниматели Виталий Сылка и Мария Казак создали коворкинг «Территория моды», где в настоящее время идет масштабное изготовление кровоостанавливающих жгутов, так называемых турникетов. Создатели признались «КП-Самара», что похожих приспособлений на фронте раньше не было.

Аналогов самарским турникетам нет Фото: Наталья АРТЯКОВА

Успешная самарская бизнес-леди, художник-модельер, театральный художник и член «Союза дизайнеров России» Мария Казак вместе со своим соучредителем Виталием Сылка основали швейный коворкинг «Территория моды» в ТРЦ «Летаут» (бывший ТРК «Московский» - прим. ред.). Изначально коворкинг в самарских торговых центрах должен был объединить местных дизайнеров и предоставить рабочие места для их творчества. Однако жизнь зачастую вносит свои коррективы в планы предпринимателей и сейчас самарские швеи активно помогают военным, которые принимают участие в СВО.

- Никто сейчас не может оставаться в стороне. Те, кто сейчас находятся дома в тепле и комфорте, мысленно и душой с нашими бойцами. Мы просто не можем оставаться в стороне, зная, что наши изделия могут помочь кому-то там. Именно поэтому мы все силы сейчас направляем именно на эту деятельность, - отметила Мария Казак.

"Территория моды" изготавливает аптечки, плащи и другие необходимые изделия для солдат Фото: Наталья АРТЯКОВА

«Территория моды» изготавливает плащи-палатки, аптечки, маскировочные сети, а сейчас и эксклюзивные кровоостанавливающие жгуты. Изделия отправляют нашим самарским бойцам в 44 гвардейский полк. Турникеты уже обрели особую популярность среди военнослужащих, а также в самарских больницах. Виталий Сылка рассказал нам, как появилась идея создания полезной вещи, которая может спасти человеку жизнь в чрезвычайной ситуации.

- Военные передали нам уже имеющийся жгут и попросили создать нечто подобное, усовершенствовав механизм. После небольшой трансформации нам удалось создать кровоостанавливающий турникет, который прост в надежен в использовании. Подобного механизма я ранее нигде не встречал, поэтому можно сказать, что данное изделие – эксклюзивная самарская разработка, - говорит соучредитель коворкинга.

Специальный замок позволяет затянуть жгут одной сукой за секунды Фото: Наталья АРТЯКОВА

Жгут представляет собой плотный ремень и специальное крепление с «замком». Виталий продемонстрировал на себе, как работает механизм. Мужчина смог застегнуть жгут одной рукой, что значительно облегчает его использование в нештатной ситуации. Также значительно сокращается время, которое затратит солдат на остановку крови.

- Стоимость одного турникета составляет 1450 рублей. Мы их продаем, чтобы получить возможность дальше закупать материалы и оплатить труд швей. Однако если мы получаем какую-то прибыль, то появляется возможность передать турникеты на благотворительной основе, - говорит Виталий Сылка.

Швеи вкладывают в изделия свою душу и тепло родного дома Фото: Наталья АРТЯКОВА

В коворкинге на данный момент работает 15 человек, среди которых мастерицы, упаковщики и административный персонал. Дирекция приглашает волонтеров, которые умеют шить и хотят помочь бойцам на СВО. Для самарских умельцев предоставляют бесплатно рабочее место и снабжают всем необходимым для производства. Подробности можно узнать непосредственно на площадке «Территории моды» в ТРЦ «Летаут».

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