«С детьми все в порядке, проблема в родителях»: учитель истории из Самары рассказал, что мешает воспитывать патриотизм

Патриотизм и любовь к истории можно воспитывать с ранних лет. Главное делать это правильно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимир Кильдюшкин – учитель года, директор года, многодетный отец и учитель истории из Самары. Недавно он вернулся с Донбасса – ездил туда как волонтер, общался с детьми в школе №9 Снежного. В преддверии Дня учителя Владимир Кильдюшкин рассказал журналисту «Комсомолки», как важно стало сейчас говорить об истории с детьми, как сделать это правильно, какими должны быть уроки истории в школа и воспитывает ли знание истории патриотов.

«Нам есть чему поучиться у школ Донбасса»

- Недавно вы побывали в ДНР, в школе города Снежное. Отличается ли подход к изучению истории, к воспитанию патриотизма на этих территориях, которые восемь лет отстаивали свое право на историческую память и родной язык?

- В Снежное я привез гуманитарную помощь, учебное оборудование – а взамен получил нечто гораздо большее. Оказалось, что нам есть чему поучиться у учителей и детей Донбасса. Патриотическая работа там выстроена очень грамотно и системно. Школьный музей в Снежном занимает семь (!) комнат, занимаются им сами ученики. Дети устроили для меня экскурсию, мы записали там видео, и я увидел, насколько глубоко они погружены в эту работу, они буквально этим живут.

Важно понимать: история – это не тот предмет, который можно единожды выучить как науку, зазубрив даты и «формулы». Историю нужно изучать как живой процесс. И в этом очень здорово могут помочь школьные музеи, опыт Донбасса меня в этом убедил. Они должны быть в каждой школе, и поисковые отряды тоже. И лучше всего привлекать самих детей и к работе с фондами, и к проведению экскурсий.

Дети «потерянного поколения»

- Сейчас много говорят, что современные школьники аполитичны и непатриотичны. Согласны?

- Отчасти дети и подростки действительно живут в своем мире, где на первом месте – взаимоотношения с друзьями, с родителями. Но в целом с современными детьми и их патриотизмом все нормально. Скорее проблема с их родителями. По большей части мамы и папы сегодняшних учеников школ росли в 90-е годы прошлого века. Это то самое «потерянное поколение», голова у которого занята в основном вопросами материальной выгоды, личного благосостояния. А нынешнее поколение уже другое. Ребята с удовольствием выходят на шествие Бессмертного полка, участвуют в общешкольных мероприятиях, да и в целом настроены позитивно и конструктивно.

- А знание истории вообще воспитывает патриотизм? Или, наоборот, заставляет критически смотреть на свою страну?

- Дело не в предмете как в таковом, а в отношении к нему. Хотелось бы, чтобы эффект от изучения истории всегда был положительным, всегда приводил к формированию патриотизма. Но, к сожалению, это не всегда так. История – опасное оружие, использовать которое нужно умело. Потому что если оно попадет в руки дилетанта, результат может быть очень печален.

«Важно действие и личный пример»

- Тогда как воспитать в современных школьниках патриотизм? И нужно ли это делать – ведь подростки, например, очень остро реагируют на попытку им что-то «навязать»?

- Воспитывать патриотизм надо. Но делать это с помощью прямой агитации и «политминуток» в школах – действительно не лучшая затея. Так результата не будет. Для детей и подростков ценность представляет то, к чему они сами приложили руку. Поэтому воспитывать патриотизм нужно через деятельность - вовлекать в волонтерство, заботу о ветеранах, уборку детских площадок и Аллей памяти, организацию мероприятий и т.д.

Для подростков огромное значение имеет личный пример. Если учитель расскажет, как сам в возрасте ребят принимал участие в каком-то событии и что он при этом чувствовал, то дети начинают ему верить гораздо больше, чем если бы он просто читал учебник. Если же речь о давних исторических событиях и эпохах, то погрузиться в историю помогут всевозможные дневники участников событий. Через человеческие судьбы история воспринимается и запоминается гораздо лучше, чем через сухой набор дат.

«В истории не может быть аксиом»

- Как правильно изучать историю?

- Я убежден, что историю нужно выводить из школьных кабинетов. Ведите детей на экскурсии, разговаривайте с ними, рассказывайте о событиях прошлых лет. Поверьте, около памятника основателю города история его жизни воспринимается гораздо лучше, чем за партой. Со своими детьми я много езжу по интересным историческим местам и наглядно вижу, как там история для них оживает.

- А как не надо преподавать историю?

- История – не физика и не математика, аксиом здесь нет и быть не может. В истории всегда есть спорные моменты, и их немало. Если учитель будет преподавать историю в догматичной форме, если он будет транслировать набор аксиом, у детей это вызовет лишь отторжение, они решат, что им навязывают какую-то точку зрения. Нужно, чтобы ребенок приходил к выводам самостоятельно, задача учителя – правильно, грамотно выстроить для этого учебный процесс, заинтересовать и помочь. В образовании всегда личность воздействует на личность. Если педагог любит свой предмет, если он неравнодушен и недогматичен, то он привьет эту любовь, этот интерес и своим ученикам. А если педагог зажат и формализован, то ничего хорошего из этого не выйдет.

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