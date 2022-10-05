Она его ножом пырнула, а он кровать поджег: в Тольятти маленький мальчик стал заложником бурных отношений родителей

Пьяный сожитель из ревности поджег кровать, а женщина его пырнула ножом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В многоквартирном доме жизнь соседей можно назвать лотереей. Повезет – будете спокойно жить в своей квартире, не бояться отпускать детей во двор на прогулку, наслаждаться тишиной в вечером в выходной. А если не повезет, то срочно обращайтесь во все инстанции, потому что с буйными соседями во время очередного алко-трипа может быть ребенок, а ваша жизнь и имущество рискует оказаться под угрозой. В Тольятти в квартире обычной жилой многоэтажки улице Ярославской кипят нешуточные страсти. Недавно жительница квартиры пырнула своего мужчину ножом. Тот выздоровел, приревновал даму сердца - и поджег кровать, устроив в многоэтажке настоящий пожар. Заложниками бурных отношений злоупотребляющей алкоголем пары не только соседи, но и живущий в квартире ребенок. Неравнодушные волонтеры рассказали журналисту "КП-Самара" подробности истории.

Пырнула ножом

34-летний Стас и 40-летняя Александра (имена героев изменены – прим. ред.) познакомились четыре года назад. Саша воспитывала маленького сына Матвея от первого брака, работала на хорошей должности, занималась бытом. Соседи начали замечать странное, когда в доме одинокой девушки появился молодой мужчина. С того момента, как влюбленные съехались, соседи не перестают жаловаться в полицию на нарушение тишины, так как семейные вечерние посиделки с алкоголем между Сашей и Стасом зачастую начали перерастать в драку.

- Несколько недель назад дошло до того, что Александра в состоянии алкогольного опьянения пырнула своего сожителя ножом. Он выжил, некоторое время был в больнице, а саму девушку поставили на учет в полиции, - рассказывают соседи.

Все скандалы - на глазах у сына

Все алкогольные посиделки, которые заканчиваются громкими скандалами и рукоприкладством, происходят на глазах у 9-летнего сына Александры. Соседи отмечают, что стабильно 2-3 раза в неделю из-за стены доносятся крики, мат, звуки бьющегося стекла и плачь. В эти моменты соседи бояться выходить на лестничную площадку, а еще больше боятся, что может пострадать их собственное имущество, ведь не предугадаешь, что может прийти в голову пьяному человеку в агрессии.

Поджег кровать

Страхи жителей дома на Ярославской воплотились в реальность, когда 25 сентября 2022 года в квартире Александры и Станислава произошел пожар. Пожарные оперативно выехали на адрес и начали эвакуировать соседей. По рассказам очевидцев, детей из соседних квартир снимали с окон, а сама хозяйка квартиры Александра в пижаме выпрыгнула с балкона. К счастью, в этот момент сына-третьеклассника дома не было, он гостил у бабушки.

Позже сотрудники полиции установили и причину пожара. Как оказалось, его устроил сам сожитель Станислав. Он приревновал свою возлюбленную, поджег кровать и скрылся с места преступления. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Пострадавших в результате пожара не было, только квартира выгорела практически полностью. Сейчас там жить категорически нельзя, сама женщина приходит ночевать к бабушке, где все это время находится маленький Матвей.

Будут следить за семьей

Узнав об этом происшествии, и что в квартире с родителями, часто употребляющими алкоголь, проживает ребенок, на место выехали активисты самарской региональной общественной организации защиты и поддержки детей и матерей «Право на счастье». Волонтеры рассказали, что основания переживать за Матвея у них есть. Узнав о том, что после нанесения Станиславу ножевого ранения семью поставили на учет в ПДН, активисты были удивлены, что после пожара никто из сотрудников подразделения не выехал на проверку.

- В квартире полностью выгорели одна комната и коридор. Запах гари распространился на весь дом, подъезд чёрный от задымления. И в таком ужасе живут не только супруги, но и те, кто их окружает – соседи. Из-за таких родителей может пострадать не только их сын, но и дети из других семей. Насколько там страшно жить людям с детьми, каждую ночь ложиться спать и опасаться, как бы чего не случилось? – выражают свое негодование общественники в разговоре с журналистом «КП-Самара».

Однако помочь супругам волонтеры не в силах. Александра и Станислав уверяют: такие разборки случились в последний раз, и они понимают всю опасность произошедшего. Но прислушаются ли они к советам волонтеров завязать с алкоголем - пока неизвестно.

- Сейчас нас успокаивает только то, что Матвей живет с бабушкой, а не в сгоревшей квартире с пьющими агрессивными родителями,- говорят волонтеры.

Организация «Право на счастье» будет следить за этой семьей из Тольятти. В свою очередь редакция «КП-Самара» направила запросы в компетентные органы, чтобы получить официальную информацию о том, что происходит в семье из Тольятти.

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