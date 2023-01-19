Думал пенсионерка, оказалась сотрудница полиции: женщина-опер обхитрила юного горе-мошенника в Тольятти

Курьер приехал за деньги, а в подъезде его ждала группа оперативников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычное происшествие произошло в январе 2023 года в Тольятти. Мошенник решил обмануть очередную жертву и забрать ее деньги. Он набрал номер, но на том конце провода оказалась… сотрудница уголовного розыска. Женщина взяла ситуацию в свои руки. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Продолжила разговор, попутно отправляя смс коллегам

Эта история произошла вечером 11 января 2023 года. Сотрудница полиции занималась домашними делами, когда на ее домашний телефон поступил звонок. Неизвестный представился коллегой женщины – сказал, что он якобы работает в полиции. После мошенник сообщил полицейской, что ее племянница устроила ДТП. Сотрудница полиции, в чьи обязанности входит в том числе раскрытие преступлений с использованием IT-технологий, сразу распознала мошенника.

– Капитан полиции продолжила разговор с неизвестным, параллельно отправляя смс своему руководителю. Она сообщила информацию о предполагаемом преступнике, после чего к ее дому незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специализированного отдела уголовного розыска, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Собрала денежную «куклу»

Женщина тем временем продолжала разговор. Она уверенно вошла в роль пенсионерки: изменила голос, изобразила сильное волнение. Мошенник предложил ей выход из ситуации: она должна дать ему 225 тысяч рублей, тогда племянница избежит уголовного дела. Деньги нужно было положить в пакет с вещами и отдать курьеру.

– Женщина, играя роль поддавшейся обману пенсионерки, согласилась на все условия злоумышленников. Она передала курьеру денежную «куклу», после чего в подъезде ее коллеги задержали злоумышленника, – поделились в облглавке.

Курьером оказался 21-летний житель Тольятти. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас он находится под стражей. Не исключено, что задержанный может быть причастен к другим подобным преступлениям – эта информация выясняется.

Что касается находчивой сотрудницы, она получит свою награду. Руководство решило поощрить ее за находчивость и добросовестное исполнение служебных обязанностей.

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