Думал пенсионерка, оказалась сотрудница полиции: женщина-опер обхитрила юного горе-мошенника в Тольятти

Курьер приехал за деньги, а в подъезде его ждала группа оперативников.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Необычное происшествие произошло в январе 2023 года в Тольятти. Мошенник решил обмануть очередную жертву и забрать ее деньги. Он набрал номер, но на том конце провода оказалась… сотрудница уголовного розыска. Женщина взяла ситуацию в свои руки. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Эта история произошла вечером 11 января 2023 года. Сотрудница полиции занималась домашними делами, когда на ее домашний телефон поступил звонок. Неизвестный представился коллегой женщины – сказал, что он якобы работает в полиции. После мошенник сообщил полицейской, что ее племянница устроила ДТП. Сотрудница полиции, в чьи обязанности входит в том числе раскрытие преступлений с использованием IT-технологий, сразу распознала мошенника.
– Капитан полиции продолжила разговор с неизвестным, параллельно отправляя смс своему руководителю. Она сообщила информацию о предполагаемом преступнике, после чего к ее дому незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специализированного отдела уголовного розыска, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Женщина тем временем продолжала разговор. Она уверенно вошла в роль пенсионерки: изменила голос, изобразила сильное волнение. Мошенник предложил ей выход из ситуации: она должна дать ему 225 тысяч рублей, тогда племянница избежит уголовного дела. Деньги нужно было положить в пакет с вещами и отдать курьеру.
– Женщина, играя роль поддавшейся обману пенсионерки, согласилась на все условия злоумышленников. Она передала курьеру денежную «куклу», после чего в подъезде ее коллеги задержали злоумышленника, – поделились в облглавке.
Курьером оказался 21-летний житель Тольятти. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас он находится под стражей. Не исключено, что задержанный может быть причастен к другим подобным преступлениям – эта информация выясняется.
Что касается находчивой сотрудницы, она получит свою награду. Руководство решило поощрить ее за находчивость и добросовестное исполнение служебных обязанностей.
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