«Меня поддерживают высшие силы»: самарская мастерица вышивает шевроны с Богородицей, которые спасают солдат на СВО

В Самаре мастерица вышивает для военных на СВО шевроны с ликом Богородицы. Фото: "Звезда и лира"

«На Бога надейся, но сам не плошай!», - так говорит самарская мастерица Вероника Козлова, которая вышивает для фронта шевроны с Богородицей.

Освященные шевроны помогают нашим солдатам в трудную минуту, дают силу и веру в победу. Как говорят сами мобилизованные: «В бою неверующих нет!». Уже известно много случаев, когда шевроны, которые с любовью и теплом изготовила Вероника, спасали бойцам жизнь. Мастерица рассказала журналисту «КП-Самара» о создании чудотворных вышивок.

Семья военных создала свое швейное производство

Вероника из семьи военных. Семья часто переезжала из одного города в другой, но после развода родителей девушка вместе с мамой осталась жить в Тоцком. Мама Вероники открыла свою небольшую швейную мастерскую, где изготавливала военную одежду и другое спецснаряжение. Вероника Козлова по образованию психолог, она счастливо замужем и воспитывает 19-летнего сына. Мама девушки обучила дочь швейному искусству, поэтому часто Вероника помогала на семейном производстве.

- Мне как психологу приходится пропускать через себя все ситуации своих клиентов. Я начала увлекаться вышивкой, которая меня наполняет во время смены деятельности, которая нужна для разгрузки мыслей, - говорит мастерица.

Переехали в Самару после пожара

В прошлом году в их доме в Тоцком произошел пожар, и семья была вынуждена снова переехать, но теперь уже в Самару. В марте 2022 Вероника решила бросить все свои силы на помощь российским солдатам. Сначала Вероника отправляла заказные вышитые шевроны, продукты и одежду вместе с волонтерами и другими военными, а позже познакомилась с руководителем самарского благотворительного фонда «Звезда и лира» Екатериной Колотовкиной.

- Я вышила портрет для одной девушки из Самары, но она уехала из города и попросила передать заказ через Екатерину. Ей так понравился вышитый портрет, что она заказала такой для себя. Когда в Самарской области объявили частичную мобилизацию, Екатерина обратилась ко мне за помощью в создании шевронов для самарских солдат, - рассказывает Вероника Козлова.

Разлетелись "на ура"

Идея создания шевронов со святым ликом принадлежит Екатерине Колотовкиной. Вероника раньше никогда не вышивала иконы, поэтому обратилась к своей наставнице по дизайну. Вместе женщины подготовили несколько вариантов вышивальных дизайнов, из которых они вместе с Колотовкиной и настоятелем храма Трех Святителей отцом Алексеем выбрали вариант молящейся Богородицы.

- Я не ожидала, что первая партия шевронов разлетится среди солдат на ура. Ребята попросили прислать им еще нашивок с иконами. Сейчас я уже отправила 300 штук в храм на освящение, на следующей неделе будет готово еще столько же, - говорит мастерица.

«С душой и любовью»

По словам Вероники, на создание дизайна в программе на компьютере у нее уходит от 2 дней до месяца. Сами шевроны вышиваются на специальном оборудовании за 40 минут, далее необходимо обрезать и запаять края нашивок.

- Сейчас я все силы отдаю на вышивку шевронов для военных на СВО. Я делаю это с душой и любовью, как для своих. Я прекрасно понимаю, что когда нет рядом опоры, то начинаешь надеяться на высшие силы, - говорит Вероника.

Шевроны с Богородицей уже показали свое чудотворное действие. Мобилизованные из Самары рассказывают невероятные истории, когда шеврон смог задержать пулю и солдат остался в живых. Вероника Козлова очень гордится, что причастна к этому. Семейное швейное производство Козловых будет продолжать помогать нашим ребятам на фронте совместно с благотворительным фондом «Звезда и лира».

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