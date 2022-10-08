«Таких указаний не было»: школы в Самаре, где учеников пускают за 5 минут до звонка, ответят за нерациональные решения

Директорам разъяснили рекомендации по усилению работы по обеспечению безопасности в школах Самары. Фото: Олег Иванец

В сентябре 2022 года россиян потрясла новость о ЧП в школе в Ижевске, где мужчина устроил расстрел детей прямо в разгар учебных занятий. В связи с трагичными событиями правительство регионов начали повсеместно вводить новые правила в общеобразовательных учреждениях, чтобы обезопасить школьников в экстренных ситуациях. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после стрельбы в ижевской школе поручил руководителям муниципалитетов проверить защищенность всех школ и работу систем безопасности.

Толпа возле школы - не протолкнуться

В некоторых школах Самары это поручение восприняли чрезвычайно серьезно и ввели новую пропускную систему, от которой родители учеников были в шоке. Как рассказал самарский блогер, автор книг про криминальную Самару Олег Иванец, сын которого учится в школе №121 в Самаре, в учреждение детей теперь пускают за 5 минут до начала урока. Из-за новых правил родители и школьники создают толпу на крыльце, а дети не успевают прийти на урок после звонка.

- В школах Самары усилены меры безопасности в связи с трагичными событиями в Ижевске. Охране поручено уделить пристальное внимание контролю пропуска, а запускают в школу строго за 5 минут до начала уроков! Идиотизм! Это (на фото) - отпугивает террориста или сумасшедшего? – возмущается Олег Иванец в своем телеграм-канале.

Фотография столпотворения на школьном крыльце вызвала шквал негодования в комментариях, информация дошла даже до депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, который тоже был шокирован нововведениями.

- Это, конечно, полная глупость. Министр Сергей Кравцов заявил мне, что таких безумных указаний от Минпроса не исходило и исходить не может. Напротив, скопление на улице в одном месте огромного числа школьников — не снижает, а увеличивает угрозу их безопасности. Региональный Минобр уже разбирается в этом головотяпстве, - отреагировал самарский депутат.

Как оказалось, подобные нововведения имеют место быть и в других учреждениях. В комментариях самарцы рассказали о подобных нововведениях в школе №106 и №57 в Волгаре. Однако стоит отметить, что такое происходит не во всех самарских школах. «КП-Самара» направила запрос в администрацию Самары, чтобы разъяснить ситуацию.

Директоры школ понесут ответственность

Как оказалось, министерство образования не давало таких указаний руководству школ. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе горадминистрации, за нерациональные управленческие решения в образовательных учреждениях понесут ответственность. В настоящее время директорам школ, где были установлены новые правила пропуска в здание, уже дали разъяснения по поводу усиления работы по обеспечению безопасности учащихся.

Что касается ситуаций, которые описали самарцы в телеграм-канале Олега Иванца, региональный минобр сообщил, что из-за проведения детских концертов ко Дню учителя в расписании уроков произошли изменения: первая смена сократилась, вторая немного поднялась по времени начала, а вот достаточного времени на пересменок не предусмотрели. Это привело к скоплению учащихся и встречающих родителей на входе в образовательное учреждение. Во избежание повторения подобных ситуаций в образовательных учреждениях Самары муниципальные власти будут продолжать проводить работу по разъяснению рекомендаций министерства образования в плане обеспечения безопасности для руководителей.

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