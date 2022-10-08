Военный комиссар Самарской области ответил на вопросы о размещении мобилизованных и проверке жалоб от их семей

Алексей Вдовин прокомментировал информацию о недостатке мест для мобилизованных Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Военком Самарской области Алексей Вдовин прокомментировал редакции «Комсомольской правды - Самара» информацию, опубликованную депутатом Госдумы Александром Хинштейном: последний заявил, что мобилизованным не хватает мест в частях. Военный комиссар рассказал, как сейчас обстоит дело в воинских частях, как размещены мобилизованные и какая работа ведется в этом направлении.

Алексей Фёдорович, расскажите, в каких условиях размещены жители Самарской области, призванные по частичной мобилизации?

Все граждане, которые призваны по частичной мобилизации, размещены в соответствующем служебном казарменном фонде воинских частей, которые располагаются на территории Самарской области. При этом, если понадобится, дополнительно готовятся ещё места для размещения личного состава. И сразу скажу, что и впредь на неподготовленные места военным комиссариатом граждане поставляться не будут.

В соцсетях можно увидеть сообщения о том, что призывают тех, кто негоден по состоянию здоровья. Вы проверяете такие жалобы? Сколько таких человек вернули?

Военные комиссариаты и призывные комиссии муниципальных образований Самарской области проводят работу по предоставлению отсрочек для призванных по мобилизации. Выявляют таких граждан, принимают решения по предоставлению им отсрочки и возвращают их домой.

Недочёты, которые были допущены призывными комиссиями и военными комиссариатами, нами выявлены и приняты меры к их устранению. Назначены дополнительные врачи, которые осуществляют осмотр граждан.

На жалобы, которые к данному моменту рассмотрены, в основном даны ответы, что призыв проведён законно.

Те, кто пожаловался на здоровье, проходят медицинское обследование в военном госпитале города Самара. Таких по медицинским показаниям набралось более 50 человек. Из них предварительно только 5 человек могут быть признаны негодными к военной службе по различным заболеваниям. При этом надо отметить, что изначально данные заболевания не заявлялись. Таких мобилизованных на сегодняшний день менее 1 процента от общего количества призванных, что позволяет сделать вывод, что призыв проводится в рамках действующего законодательства.

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