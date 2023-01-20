«Пытается вернуть сыновей через тв-шоу»: в Тольятти опека забрала детей в детдом, пока их мать искала себе нового ухажера

Мать-кукушка оставила детей с бывшим сожителем и ушла искать любовь Фото: из соцсетей

Накануне нового 2023 года в одну из квартир в Тольятти постучались органы опеки и попечительства. Специалистам был уже знаком этот адрес, данная семья давно находится под присмотром. Дверь открыл мужчина, а за его спиной стояли напуганные мальчики двух и четырех лет. На вопрос «А где мама?» все трое пожимали плечами – мать-кукушка ушла из дома и вот уже несколько дней не выходила связь с сожителем и своими детьми.

Бросает детей одних на произвол судьбы

История братьев из Тольятти, которые стали заложниками безответственности и беспечности собственной матери, получила общественный резонанс после публикации «КП-Самара». Неравнодушные соседи и волонтеры самарской общественной организации «Право на счастье» не смогли пройти мимо беды, в которой оказались дети, и попросили журналистов рассказать о них.

Семья жила в общежитии на улице Ленина, 31 в Тольятти. Соседи часто жаловались в соответствующие органы, что дети Анны (имя изменено – прим. ред.) остаются одни в запертой комнате, плачут и громко кричат в розетку «Дядя, помоги!». От такого у неравнодушных людей сжималось сердце, но органы опеки не видели причин для беспокойства.

28 ноября 2022 года в общежитии произошел пожар. Огонь охватил соседнюю от семьи комнату, но их жилье тоже значительно пострадало от гари и воды. К счастью, горе-мать в этот момент была дома и успела спасти своих сыновей. Но жить в таких условиях больше было нельзя, поэтому Анна переехала жить к очередному сожителю. Волонтеры не перестали наблюдать за данной семьей: опасаясь, что в любой момент может произойти непоправимое.

Пожар в общежитии оставил семью без крыши над головой Фото: из соцсетей

- Органы опеки приходили к Ане, но она врала им, что работает на хорошей должности, а дети накормлены и счастливы. Нам удалось узнать, что на нее оформлена какая-то фирма, и мне кажется, что это нелегально, - рассказывает нам руководитель общественной организации Марина Федотова.

Основания не верить Анне у волонтеров имеются. Все, что говорит девушка органам, они проверяют. Оказывается, что горе-мать выдумывает практически все о себе и своей жизни, но самое интересное, что она сама верит в придуманную счастливую и безоблачную жизнь.

Оставила детей с чужим дядей и пропала

Но в конце декабря красивая сказка Анны разрушилась и показала суровую реальность. Мать-кукушка бросила детей с очередным недельным сожителем и исчезла. Бывший возлюбленный остался с чужими малышами, пытаясь найти их горе-мать. Но все попытки вернуть женщину в семью заканчивались провалом.

- Сестра этого мужчины даже писала в социальных сетях пост со страницы Анны, чтобы ее знакомые сказали, где она сейчас находится. Было написано заявление в полицию, а спустя некоторое время бывшего сожителя пригласили на опознание в морг, - говорит Марина Федотова.

К счастью, это была не Аня, поэтому поиски продолжились. 28 декабря 2022 года детей было принято отправить в детский дом, так как мужчина, с которым они жили все это время, по сути, является для них совсем чужим дядей. Отцы у мальчиков разные – один находится в местах лишения свободы, а второй скоропостижно скончался. Поэтому единственным выходом из ситуации, пока местоположение их родной матери неизвестно, стал детский дом.

Дети живут в нечеловеческих условиях с мамой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Нашла любовь и пошла на телевидение

После Нового года Анна вдруг неожиданно объявилась, но не просто так, а с целью вернуть детей, за которых она получает пособия. Все это время мать-кукушка искала себе нового возлюбленного. И нашла - сурового и агрессивного парня по имени Мустафа. Вместе со своим новым ухажером девушка поехала в Москву на съемки тв-шоу, туда же пригласили и руководителя общественной организации «Право на счастье». Новый сожитель Анны прямо во время съемок открыто угрожал руководителю общественной организации Марине Федотовой. Волонтер планирует писать на него заявление в полицию. Сама же Анна тоже вела себя вызывающе, пытаясь доказать публике, что она состоятельная.

- Анна говорила, что у нее своя фирма, но при этом костюмеры искали ей нормальную одежду для съемок. В эфире девушка вела себя вызывающе и рассказывала невероятные сказки о себе и своей жизни, - рассказывает Марина Федотова «Комсомолке».

Волонтеры развеяли мифы

После съемок программы волонтеры развеяли все мифы. Так, Анна уверяет, что органы опеки пообещали ей вернуть сыновей.

- Мать, которая употребляет запрещенные вещества, которая не может жить без алкоголя, уходит в недельные загулы и оставляет детей либо одних, либо с непонятными личностями вообще не обращалась в органы с просьбой вернуть ей детей, - рассказывают тольяттинские волонтеры.

Выяснилось, что у горе-матери есть старшая дочь, на которую ее лишили родительский прав. Сейчас девочка проживает со своим отцом. На программе Аня сказала, что выплатила весь долг по алиментам старшей дочери, но отец девочки не подтвердил эту информацию и сообщил волонтерами, что долг за содержание ребенка на ней все еще числится в полном объеме. Кроме того, первый муж рассказал, что Анна вообще не интересуется своей старшей дочерью с того момента, как ее лишили прав на нее.

Девушка часто меняет партнеров Фото: из соцсетей

Ситуация - на контроле

После съемок тв-шоу неравнодушные волонтеры еще больше убедились: дети Анне не нужны. Они уверены, что прежде чем возвращать сыновей матери, та должна должна будет пройти алко- и наркоэкспертизы и сдать анализы на запрещенные вещества и пройти лечение. А уже после этого - создавать детям комфортные условия для проживания и определить мальчиков дошкольные учреждения.

Ситуацию в семье жительницы Тольятти взял на личный контроль руководитель Следственного комитета Александр Бастыркин. Волонтеры самарской общественной организации «Право на счастье» в свою очередь предоставили следователям телефоны соседей, которые готовы подтвердить факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. По словам волонтеров, очевидцев еще не допрашивали, а Анна ждет выхода телепередачи, которая может повернуть ситуацию в ее сторону.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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