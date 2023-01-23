Свой первый большой концерт Владимир Высоцкий дал в Куйбышеве. Фото: архив музея им.Высоцкого в Самаре

В Самаре легендарного советского поэта, актера и исполнителя Владимира Высоцкого нежно любят и бережно хранят все свидетельства о нем. К 85-летию со дня рождения любимого артиста вспоминаем, когда был Владимир Высоцкий в Самаре, самарские факты биографии, события и памятные места, которые с этим связаны.

1. Первый концерт Владимира Высоцкого в Куйбышеве прошел 24 мая 1967 года в клубе им. Дзержинского. Привез исполнителя в город Городской молодежный клуб (ГМК-62). Второе выступление Высоцкого прошло там же в этот же день. Артист еще не был так популярен, поэтому не все места в зале были заняты.

2. После концертов в «Дзержинке» Владимир Высоцкий провел ночь в квартире хрущевки на улице Скляренко, 3 - певца приютил в своем жилище вице-президент ГМК-62 Артур Щербак. Поспать толком не удалось - всю ночь записывали песни.

3. В ноябре 1967 года Владимир Высоцкий трижды выступил в Самаре - два раза во Дворце спорта на Молодогвардейской и один раз в актовом зале 1-го корпуса Политеха. Летом 1967 года вышел фильм «Вертикаль», и к Высоцкому пришла бешеная популярность. Зал Дворца спорта был забит под завязку, попали далеко не все желающие.

4. После концерта во Дворце спорта артиста через черный вход завели в самарский ЦУМ. Там он купил себе свитер грубой вязки, в котором потом не раз появлялся на концертах в других городах.

5. В тот же приезд Высоцкому устроили экскурсию по Жигулевскому пивзаводу, но пенного напитка он там не попробовал. И вообще алкоголя в Куйбышеве не выпил ни капли. Перед отъездом в Москву артисту подарили две бутылки пива и леща.

6. У Владимира Высоцкого есть песня «Про «Жигули» («Песня автозавистника»). В ней воспеваются два продукта родом из Самарской области - собственно автомобиль «Жигули» и «пиво под названием «Жигули».

7. В Самаре Владимиру Высоцкому уставлены два мемориальных сооружения. В 2000 году в сквере его имени появилась памятная стела. А в 2008 году возле Дворца спорта открыли памятник, автором которого стал друг артиста, художник Михаил Шемякин.

8. Имя советского поэта и актера в Самаре носят переулок, сквер и ССК «Дворец спорта». Ранее переулок Высоцкого назывался переулком Специалистов.

9. В Самаре, в переулке Высоцкого, 8, с 1985 года работает мемориальный центр-музей Владимира Высоцкого. Посетить его можно по вторникам и четвергам, с 15.00 до 17.30.

10. Один из сыновей Владимира Высоцкого Никита неоднократно посещал Самару. Последний раз - на Грушинском фестивале в июле 2022 года. В числе прочего он подписал бумаги на разрешение использования имени своего отца в названии Дворца спорта.

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