«Ощущение жуткое, но приняли грандиозно»: что написал Владимир Высоцкий после первого большого концерта 29 ноября 1967 года в Куйбышеве

Маленькая фигука на сцене - и тысячи человек в зале! Фото: из архива музея им. Высоцкого в Самаре

29 ноября 1967 года в переполненном зале Дворца спорта в Куйбышеве состоялись два песенных выступления Высоцкого, на каждом из которых присутствовало, по самым скромным подсчетам, шесть с половиной тысяч человек. Это был второй визит автора исполнителя в закрытый город. В мае того же самого года Высоцкий побывал в Куйбышеве в первый раз.

А ведь в ноябре 1967 года на первый в жизни Владимира Семеновича концерт перед огромным залом его заманили обманом. После майского концерта Высоцкого в городе очень полюбили и осенью начали заваливать Городской молодежный клуб-2 звонками: "Дайте Высоцкого". Сначала с певцом договорились - но потом он резко отказался, объяснив: никогда не выступал на такой большой площадке!

Владимир Высоцкий впервые выступил на большой сцене. Фото: из архива музея им. Высоцкого в Самаре

Тогда за ним в Москву полетел организатор этих гастролей Всеволод Ханчин. Он смог уговорить барда, но о количестве зрителей не рассказал. Отвлекал как мог: в поезде учил играть в карты, рассказывал истории.

Но Высоцкий понял, что что-то не так, уже на подъезде к Дворцу спорта. Около входа была сплошная черная масса - тысячи людей. Певец сразу задергался. Кинулся уже потом смотреть зал - а там - более шести тысячи человек, все проходы забиты. Высоцкий нервничал. Но не решился разочаровать поклонников. И вышел на сцену. Об этом концерте он потом писал Игорю Кохановскому, своему другу:

- Месяц назад был в Куйбышеве. У них там сеть Молодежный клуб и отличные ребята, которые каким-то образом такую развели свободу, что мне дали выступить во Дворце спорта по 7 тысяч человек два концерта. Ощущение жуткое. Громадное здание и одна моя небольшая фигурка средь шумного зала. Но приняли грандиозно. Раздал столько автографов, что если собрать их все, будет больше, чем у Толстого и Достоевского, - писал Владимир Семенович.

Этот концерт стал для Высоцкого знаковым. Можно сказать, что именно в Куйбышеве он стал действительно всенародным. Директор музея Владимира Высоцкого в Самаре Михаил Трифонов считает, что это действительно тот факт, которым можно гордиться.

Письмо Владимира Высоцкого Игорю Кохановскому. Фото: из архива музея им. Высоцкого в Самаре

- До Куйбышева Высоцкий еще нигде и никогда не выступал при таком «огромном скоплении народа. Хочется верить, что приехав «туда, где принимают», увидев со сцены людей, ловящих каждое слово его песен, он поверил в собственные силы, а концерты во Дворце спорта придали ему уверенности в дальнейших выступлениях у нас в стране и за рубежом. В одной из песен, исполненных Владимиром Высоцким во Дворце спорта города Куйбышева, есть такие символические строки: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал…» Тогда никто из зрителей в зале даже не догадывался, что стал свидетелем восхождения Высоцкого на свой Олимп… - написал он.

Сегодня в Самаре есть музей имени Высоцкого, памятная стела в сквере Высоцкого, переулок, названный его именем. И памятник работы Михаила Шемякина - рядом с Дворцом спорта. Его полностью реконструировали, но дух здания остался прежним. Весной 2021 года губернатор Дмитрий Азаров поддержал инициативу поклонников великого поэта о том, чтобы назвать именем Владимира Высоцкого новый Дворец Спорта. И это было бы важным шагом в увековечивании памяти о роли нашего города в судьбе этого удивительного человека.

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