«Люди в форме проверяли авто и багаж»: самарец Андрей Болдырев рассказал о ситуации в Крыму после ЧП с мостом

Мужчина отправился в Севастополь по делам и застал ЧП со всеми его последствиями. Фото: Андрей Болдырев

В субботу, 8 октября, в Крыму произошло ЧП: рано утром на Крымском мосту прогремел взрыв. В этот момент в Севастополе находился житель Самары, коллекционер Андрей Болдырев – мужчина отправился в город, чтобы забрать квадрокоптеры и обучить специалиста управлению ими. 9 октября Андрей собирался назад домой, однако происшествие внесло коррективы в запланированную поездку. Мужчина рассказал журналисту «КП-Самара», что происходило на Крымском мосту после подрыва.

Ажиотаж на заправках

Взрыв на мосту произошел в районе 6 часов утра. Андрей Болдырев узнал о произошедшем уже спустя два часа после происшествия.

– Мне позвонили примерно в 8 часов утра, прислали видео горящего моста. Сказали, что у нас проблемы. Я начал думать, как выбираться из Крыма – планировал уехать в воскресенье, 9 октября, – рассказал Андрей.

Мужчина отмечает, что паники в городе не было – он ездил по городу около 9 часов утра, обстановка была спокойной. Сложности возникли на заправках: автомобилисты выстроились в очередь за топливом.

– Я решил заправиться перед предстоящей поездкой. Пришлось простоять на заправке полтора часа. Многие автомобилисты боялись дефицита топлива, хотя глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что нехватки топлива нет, – поделился Андрей Болдырев.

По словам мужчины, возникший «топливный ажиотаж» можно сравнить с шумихой вокруг гречки и сахара, которая была в период пандемии. Однако в Крыму ситуация стихла быстро – уже через полдня заправки опустели.

Простоял в пробке семь часов

Набрав запас топлива, Андрей начал готовиться к предстоящей поездке домой. У него было несколько вариантов пути: ехать на машине через Чонгар, Мелитополь, Бердянск и Таганрог, добраться на пароме, либо проехать через взорванный Крымский мост.

– Возникала информационная путаница. Одни источники сообщали, что паром будет запущен, другие информировали, что запуск невозможен из-за штормовой погоды. С мостом была такая же ситуация: сообщалось, что он будет закрыт до 31 октября. Навигатор показывал маршрут через Запорожье, но там очень плохая дорога, пострадавшая от боевых действий. В такой ситуации трудно принять решение, психологически это тяжело, – рассказывает Андрей.

К счастью, вскоре появилась информация о запуске движения по Крымскому мосту и Андрей Болдырев отправился в путь. Изначально перебоев не было, однако за восемь километров до моста навигатор показал четырехчасовую пробку.

– За первые два часа мы продвинулись только на километр. Реальное время прохождения пробки составило семь часов. С учетом того, что грузовые автомобили по мосту не ехали – их отправляли каким-то другим путем. То есть пробка состояла только из легковых машин, – отмечает собеседник «Комсомолки».

По словам Андрея Болдырева, ситуация осложнялась тем, что автомобили практически не ехали – пришлось долго постоять без движения. При этом возникали проблемы с питьевой водой и банальным отсутствием туалетов. Эти неурядицы тоже заставляли понервничать. Помимо этого, автомобилистов ждал досмотр.

– Нас встречали люди в разной форме, проводили полный досмотр. Проверяли капот, салон машины, багажник. Чемоданы и сумки просматривали отдельно, для этого их выносили из машины. Во время досмотра все проезжали через камеру – я так понял, что через нее проверяли наличие взрывчатых веществ, запрещенных препаратов, – рассказал Андрей Болдырев.

Мужчина отмечает, что на Крымском мосту последствия взрыва уже заметны не были – в отличие от отголосков пожара.

– Железнодорожный проезд, на котором произошел пожар, стоит как бы немного ввысь, поэтому разрушения можно было увидеть, – поделился собеседник «КП».

После ЧП на Крымском мосту Андрею Болдыреву удалось пообщаться с жителями Севастополя. Мужчина отмечает, что они очень разозлились после произошедшего.

– Жители Севастополя очень патриотичные и максимально отрицательно относятся к ситуации, которая уже несколько лет царит на Украине. Подрыв Крымского моста их сильно разозлил, – поделился Андрей.

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